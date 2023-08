montemurlo. MODIFICHE AI FONDI PNRR, PREOCCUPAZIONE PER IL PROGETTO DELLA FABBRICA ROSSA

Il sindaco Simone Calamai trova la situazione incomprensibile e irrispettosa verso le comunità che tanto hanno investito in progetti strategici. Montemurlo ha intercettato circa 15 milioni di euro di fondi Pnrr:«Viviamo il paradosso di essere nella fase dell’aggiudicazione dei lavori del grande progetto della Fabbrica Rossa ma vivere l’incertezza che i fondi Pnrr sulla rigenerazione urbana possano essere cancellati»

MONTEMURLO. Le modifiche all’erogazione dei fondi del Pnrr previste dal governo sono motivo di preoccupazione anche a Montemurlo. Il sindaco Simone Calamai lancia l’allarme sulle modifiche che il governo sta portando avanti sui fondi Pnrr e che stanno mettendo in discussione a livello nazionale 16 miliardi di interventi, di cui un miliardo riguarda direttamente la Toscana.

«Dopo tanti mesi che enti e istituzioni lavorano su progetti di interesse strategico per le comunità, è incomprensibile che il governo possa prevedere, dalla sera alla mattina, la cancellazione o lo spostamento di queste importanti risorse. — dice il sindaco Calamai — Trovo tutto incomprensibile e irrispettoso di quelle che sono le azioni già portate avanti dalle amministrazioni locali».

A Montemurlo, grazie al grande lavoro degli uffici comunali, sono stati intercettati circa 15 milioni di fondi Pnrr che ora, inspiegabilmente, vengono messi in discussione dalle scelte del governo. A destare le maggiori preoccupazioni del sindaco Calamai c’è il progetto dell’ex Fabbrica Rossa, l’ex complesso industriale nel centro di Oste, dismesso da tempo, al posto del quale nascerà un grande teatro da 300 posti, nuovi uffici e servizi pubblici, un’area a verde direttamente collegata alla piazza Amendola.

Il quadro economico del progetto è pari a 7 milioni e 300 mila euro, nei quali sono compresi i 5 milioni di euro del finanziamento Pnrr. Lo scorso mese di luglio si è svolto il bando di gara e nei prossimi giorni il Comune procederà con l’affidamento dei lavori: «Viviamo il paradosso di essere nella fase dell’aggiudicazione dei lavori del grande progetto della Fabbrica Rossa ma vivere l’incertezza che i fondi Pnrr sulla rigenerazione urbana possano essere cancellati», aggiunge Calamai «è impensabile che questi finanziamenti possano essere tagliati o messi in discussione per una scelta fatta a posteriori da un governo che dimostra in questo modo mancanza di rispetto istituzionale. Da parte del governo pretendiamo certezze in tempi brevi, ne va della dignità delle comunità locali e del lavoro svolto dagli enti»

Tra i temi che sono oggetti di rivisitazione da parte del governo, infatti, c’è anche quello della rigenerazione urbana che per Montemurlo riguarda la Fabbrica Rossa di Oste «per la quale noi siamo nella fase di attuazione, tanto che si sta chiudendo la gara in questi giorni. — prosegue il sindaco Calamai — È paradossale il fatto che il Comune in questi giorni sta uscendo con l’aggiudicazione di lavoro ma che al contempo le risorse sulla rigenerazione urbana possano essere cancellate. Mi auguro che il governo ritorni su questa decisione».

Il sindaco è anche preoccupato del fatto che la cancellazione delle risorse Pnrr non verrà sostituita con altre forme di finanziamento «ciò significa che questi 16 miliardi non verranno restituiti alle comunità in termini di sanità territoriale, rigenerazione urbana, d’interventi contro il rischio idraulico e idrogeologico».

