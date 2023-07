montemurlo. MULINO IN FESTA, MUSICA, BALLI E NEGOZI APERTI

L’appuntamento è per mercoledì 5 giugno dalle ore 20 in poi in via Montalese in località Il Mulino. L ’iniziativa è promossa dal Comune con la Pro Loco Montemurlo

MONTEMURLO. L’estate montemurlese continua con un’altra bella festa per le strade della città. Mercoledì 5 luglio dalle ore 20 in poi ritorna Il Mulino in festa. La formula è sempre la stessa, semplice ma di successo. La via Montalese rimarrà chiusa al traffico, i negozi della zona saranno aperti fino a mezzanotte e in strada tanta musica e convivialità. L’iniziativa è promossa dal Comune di Montemurlo con la Pro Loco e rientra nel grande calendario di eventi della Montemurlo estate.

«Dopo il grande successo di A spasso con l’Oste, un’altra festa di strada che coinvolge l’intera frazione de Il Mulino. — spiega l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero —

Un’occasione di socialità per trascorrere insieme una serata fatta di buon cibo e divertimento ma anche un modo per l’amministrazione comunale per valorizzare e promuovere il commercio di vicinato e le associazioni del territorio».

L’appuntamento, dunque, è per mercoledì 5 luglio: dalle ore 20 si potrà mangiare in strada, scegliendo tra varie proposte culinarie, bere una birra artigianale, fare un aperitivo o una degustazione. Per il dopo cena largo al divertimento con balli e musica a cura di Damas y caballeros, il Gruppo ballo spettacolo, la Scuola di danza Smile, il dj Maurizio e la scuola di musica Som di Oste.

Per le strade sarà allestito anche un mercatino artigianale. «Una serie di appuntamenti sul territorio che sono iniziati con A spasso con l’Oste, andranno avanti con Mulino in festa e poi vedranno anche il coinvolgimento delle altre frazioni: il 12 luglio con Montemurlo sotto le stelle e il 6 settembre Bagnolo al Chiaro di luna —continua il presidente della Pro-loco, Lorenzo Scrozzo — Tutte le manifestazioni sono realizzate grazie alla collaborazione dei commercianti delle varie zone».

Attenzione mercoledì sera alla chiusura della via Montalese e ai percorsi alternativi per raggiungere Prato o Montale.

VIABILITÀ. Per consentire lo svolgimento della manifestazione entreranno in vigore una serie di limitazioni alla viabilità. Dalle ore 19 di mercoledì 5 luglio alle ore 1 di giovedì 6 luglio scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in via Montalese (tratto compreso tra via Speri e via Genova), in via Speri (tratto compreso fra via Montalese e via Livi), via Badioli (tratto compreso fra via Bolzano e via Genova), via Genova (tratto compreso fra via Badioli e via Genova n. 60).

Sempre mercoledì 5 luglio dalle ore 19 all’1 del 6 luglio entrerà in vigore il divieto di transito e la chiusura di via Montalese (tratto compreso tra via Speri e via Genova). Dalle ore 19 alle ore 1 potranno accedere nell’area di chiusura al transito solo i veicoli appartenenti all’organizzazione e agli allestitori degli stand, oltre a quelli delle forze di polizia e soccorso.

Mercoledì 5 luglio dalle ore 19 all’1 del 6 luglio sarà istituita l’inversione del senso di marcia in via De Nicola, nel tratto compreso fra via Circonvallazione sinistra e via Arno (con direzione consentita da Via Circonvallazione sinistra a Via Arno); in via Arno, nel tratto compreso fra l’intersezione con via De Nicola all’intersezione con via Montalese.

Il traffico sarà deviato verso la direttrice Pistoia —Prato attraverso via Speri, via Livi, via Bolzano, via Badioli, via Genova, via Montalese. Nel senso opposto, sulla direttrice Prato—Pistoia, tutto il traffico, eccetto i residenti, sarà deviato verso via Labriola alla rotatoria di via Montalese —via Riva —via Labriola.

Per maggiori informazioni sulla festa e le altre manifestazioni in programma nelle varie frazioni si può contattare la Proloco Montemurlo telefono 0574558584 email: prolocomontemurlo@hotmail.it

[masi —comune di montemurlo]