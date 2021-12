montemurlo. NATALE 2021, TUTTI GLI APPUNTAMENTI FINO ALLA BEFANA. IL SINDACO: «SARÀ IL NATALE DELLA RINASCITA

Sono quaranta gli eventi messi organizzati dall’Amministrazione comunale. Un calendario pensato soprattutto per ridare gioia e un senso di normalità ai bambini dopo un anno di pandemia molto difficile

MONTEMURLO. Il Natale a Montemurlo strizza l’occhio ai più piccoli con tante iniziative pensate per regalare momenti di gioia e condivisione ai bambini, anche se la programmazione natalizia è davvero ricca e adatta a tutti. Ancora non siamo fuori dall’emergenza Coronavirus, ma quest’anno, anche grazie alla vaccinazione di massa, possiamo sperare in un Natale più normale e sereno rispetto al 2020, quando la pandemia di fatto fece azzerare tutti gli eventi in presenza.

«Sarà il Natale della rinascita», sottolinea il sindaco Simone Calamai, che continua:« Il Natale è un periodo importante e molto sentito da tutti. Un’occasione per rinsaldare e rinnovare rapporti e i legami con amici e familiari. Con Natale a Montemurlo vogliamo trasferire questo stesso spirito nella comunità e regalare a tutti i montemurlesi momenti di gioia e serenità». Per questo motivo il Comune di Montemurlo ha messo in programma un ricchissimo calendario di eventi con quaranta appuntamenti adatti a tutti ma con un’attenzione particolare ai bambini.

«Il Natale a Montemurlo — questo il nome della rassegna che si apre oggi, 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e andrà avanti fino alla Befana, il 6 gennaio 2022 — vuole riportare la gioia del Natale a coloro che di più hanno sofferto dei lunghi mesi di isolamento, i più piccoli, regalando loro momenti di serenità e condivisione, seppur nel rispetto di tutte le norme anti – contagio. — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Letture animate, laboratori creativi, musica, concerti, arte, teatro, cinema e giochi: nel Natale a Montemurlo ci sarà tutto questo e forse molto di più, perché quest’anno, finalmente, ci sarà la possibilità di incontrarsi, stare insieme e condividere lo spirito delle festività».

Tra le novità di questa programmazione natalizia i due mercatini di Natale organizzati grazie alla collaborazione con la Pro-loco Montemurlo, come spiega il neo presidente, Lorenzo Scrozzo «Il primo appuntamento è per domenica 12 dicembre in piazza Don Milani dove, oltre alle bancarelle, dalle ore 14 ci sarà anche la slitta di Babbo Natale. Si replica domenica 18 dicembre, grazie alla collaborazione di Confesercenti e Confcommercio, con il mercatino sulla via Montalese, in centro a Montemurlo, con trenta bancarelle, i negozi aperti e la musica jazz itinerante dei Miles Ties, il gruppo nato da alcuni giovani musicisti della Filarmonica. Una bella occasione per vivere il territorio, stare insieme e sostenere il commercio locale».

IL PROGRAMMA – Il calendario si apre oggi 8 dicembre alle ore 16 con l’inaugurazione della mostra My Colours a cura del Gruppo AMO.Art al Centro educazione ambientale Il Borghetto (via Bagnolo di sopra 24). A Oste al Centro sociale Il villaggio del sorriso ( via Toti, 23) per tutte le feste il martedì e il venerdì alle ore 15,30 si giocherà a tombola, mentre alle ore 17,30 di venerdì 10 dicembre prenderà il via la rassegna Cinema delle feste a Oste con la proiezione di film per ragazzi. Il Cinema delle feste andrà avanti fino alla Befana e proporrà sia a Oste che a Montemurlo al Centro Giovani film per bambini e ragazzi a ingresso gratuito, grazie alla speciale licenza a ombrello che consente al Comune di accedere a tariffe agevolate per la proiezione dei film. Gli iscritti al sistema bibliotecario riceveranno per mail tutti i titoli in programma.

Tantissimi gli eventi per i bambini anche alla biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte (piazza Don Milani, 1 Montemurlo) dove sabato 11 dicembre ore 10,30 partono le attività di promozione della lettura del ciclo C’era una volta il Natale in collaborazione con Euro & Promos; prenotazioni obbligatorie tel. 0574 558567.

Sempre sabato 11 dicembre dalle ore 16 alle 18 al Centro di educazione ambientale Il Borghetto (via Bagnolo di sopra 24) parte la rassegna NATuralmente NATale e sarà Un Natale da Volare con letture animate e creazioni natalizie, realizzate materiali naturali a cura di Alessandra Forlani. L’attività è destinata a bambini dai 3 agli 8 anni con genitori prenotazioni 0574 558567.Gli altri appuntamenti di Naturalmente Natale sono il 18 dicembre con Un Natale da gustare e mercoledì 5 gennaio con Un Natale da donare.

Domenica 12 dicembre sarà una giornata ricchissima di eventi. In piazza Don Milani dalle ore 9 alle 19 torna il Mercatino di Natale, promosso dalla Pro-loco, una bella occasione per fare acquisti e alle ore 14 per conoscere Babbo Natale che arriverà in piazza con la sua slitta trainata dai cavalli e porterà (gratuitamente) i bambini a fare un giro per la città. Il mercatino di Natale replicherà domenica 18 dicembre e farà tappa in centro a Montemurlo e sarà allestito dalla rotatoria di via Montalese via Rosselli fino alla via Scarpettini; l’iniziativa è realizzata dalla Proloco con la collaborazione dei commercianti di Montemurlo, Confesercenti e Confcommercio.

Sempre domenica 12 dicembre alle ore 17, quando fa buio e freddo, è tempo di vedersi un bel film: al Centro Giovani ( piazza Don Milani, 3) ci sarà infatti il Cinema delle feste che proporrà un film per bambini e ragazzi. Ma non è finita qui, perché dalle ore 15,30 alle 18,30 le strade delle frazioni di Montemurlo centro e Fornacelle (in prossimità dei negozi) saranno animate da “The Christmas Soul – A-strati, lo spettacolo itinerante a cura di Factory Tac Aps. Domenica 18 dicembre lo spettacolo di strada farà tappa a Oste e a Bagnolo.

Tra i tantissimi eventi in programma è imperdibile l apertura della nuova stagione teatrale in Sala Banti, anche questa una vera rinascita. Domenica 19 dicembre apre il cartellone lo spettacolo comico-musicale, fuori programma, Cikale comic vocal trio in Hostress con Anna Marcato, Beatrice Niero, Isabella Girardini regia Rita Pelusio. Tra gli eventi insoliti. Info e prenotazioni via mail a: salabantiprosa@gmail.com.

Sabato 18 dicembre ore 10,30 alla biblioteca Della Fonte- spazio Libro Parlante ci sarà la Tombolata dei lettori in collaborazione con Euro & Promos e la sera ore 21,15 alla Sala Banti si potrà assistere a Natale in jazz, il concerto a cura del gruppo musicale giovanile Miles Ties. Sempre in tema musicale, ritorna lunedì 20 dicembre ore 21,15 Natale in music, il concerto a cura degli allievi ed insegnanti della Filarmonica G. Verdi di Montemurlo.

Tanti appuntamenti anche al centro culturale La Gualchiera (via del Carbonizzo 21) dove giovedì 23 dicembre si potrà assistere allo spettacolo per famiglie La signora Rubafeste con Laura Belli e Lorenzo Torracchi (prenotazioni tel 340 2556348 – 338 7403172). Infine, il 24 dicembre la vigilia di Natale sarà animata al Centro Giovani da AlberROCCA, un laboratori per bambini condotto dai Formaggini Guasti, mentre a Oste in piazza Amendola ore 16 arriva il teatro in piazza con Gunter Rieber con Un Natale quasi perfetto.

INFORMAZIONI: Per gli eventi in spazi chiusi è richiesto il possesso del super green pass (escluso ragazzi con meno di 12 anni), salvo quelli in biblioteca dove è sufficiente il green pass- base. Per partecipare agli eventi le prenotazioni sono consigliate scrivendo alla mail:promo.cultura@comune.montemurlo.po.it . Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it e sui canali social dell’amministrazione comunale.

[masi—comune di montemurlo]