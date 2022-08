montemurlo. NEL BORGO DELLA ROCCA RITORNA LA SAGRA DELLA BISTECCA

L’appuntamento è dal 26 al 29 agosto. Tante specialità culinarie e l’opportunità di visitare il borgo dove si trova l’antica pieve di San Giovanni Decollato

MONTEMURLO. Con la fine di agosto ritorna a Montemurlo un appuntamento fisso dell’estate, la sagra della bistecca, promossa dall’associazione Il Borgo della Rocca Onlus insieme alla locale sezione Alpini con il patrocinio del Comune di Montemurlo

L’appuntamento è dal 26 al 29 agosto sulla terrazza panoramica dell’ex canonica nel borgo della Rocca a Montemurlo. Ogni sera la bistecca e gli immancabili tortelli al cinghiale saranno accompagnati da altre specialità. Venerdì 26 agosto il piatto del giorno sarà un primo, i maccheroni sul sugo di anatra, sabato 27 il gran fritto (con pollo, coniglio e verdure), domenica 28 la polenta ai funghi e lunedì 29 le salsicce e fagioli.

Ogni sera si potrà gustare la bistecca alla fiorentina o altre grigliate di carne, poi contorni (patatine fritte, insalate, verdure) e dolci. Lunedì 29 agosto alle 18 è prevista la Santa Messa nella Pieve di San Giovanni Decollato. Un’occasione per stare insieme, per visitare il borgo e scoprire i suoi tesori. I fondi raccolti saranno utilizzati per la manutenzione del borgo e della pieve.

Per maggiori informazioni e prenotazioni si possono chiamare i seguenti numeri:347 8627809 oppure 347 7083773

[masi —comune di montemurlo]