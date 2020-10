montemurlo. NEL GIARDINO DEI DIRITTI UNA PANCHINA BIANCA IN RICORDO DELLE VITTIME SUL LAVORO

L’inaugurazione si terrà domenica 11 ottobre ore 15 nel giardino di via San Babila a Oste che nell’occasione sarà dedicato a Gandhi

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo domenica 11 ottobre alle ore 15 nel giardino di via San Babila a Oste inaugura una panchina bianca per ricordare le vittime sul lavoro e per chiedere maggiori diritti e sicurezza sul posto di lavoro.

Un’inaugurazione che avviene proprio nella “Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro”, promossa ogni anno da Amnil per ricordare l’importanza del tema della sicurezza e chiedere giustizia per queste morti bianche.

L’associazione prenderà parte all’iniziativa. «Di lavoro si deve vivere, non può morire. La panchina bianca rappresenta un gesto simbolico per tenere alta l’attenzione su una vera e propria piaga sociale, che ogni anno fa centinaia di vittime. — sottolinea il sindaco Simone Calamai — Quest’anno i morti sul lavoro sono già oltre 700.

È compito delle istituzioni e delle comunità pretendere condizioni di lavoro che tutelino la sicurezza delle persone». Nell’occasione il giardino di San Babila a Oste sarà intitolato al Mahatma Gandhi. Un luogo che, attraverso le panchine colorate, vuole diventare uno spazio dedicato ai diritti, alla non- violenza e alle pari opportunità.

[masi —comune di montemurlo]