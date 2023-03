montemurlo. NIDI GRATIS, IL COMUNE PUBBLICA L’AVVISO PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON I GESTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Le strutture del territorio interessate hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per presentare domanda ed aderire alla misura che garantirà alle famiglie con Isee fino a 35 mila euro rette azzerate

MONTEMURLO. La Regione Toscana ha introdotto, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari. Per rendere pienamente operativa sul territorio la misura, che garantirà rette a costo zero per i nidi, il Comune di Montemurlo ha pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la stipula di convenzioni per adesione alla misura nidi gratis.

L’avviso è rivolto ai gestori di servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi), accreditati, presenti nel territorio comunale per l acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di convenzioni per l’anno educativo 2023/2024. Le richieste devono essere presentate entro e non oltre le ore 13 del prossimo venerdì 31 marzo.

«I nidi sono un servizio molto importante perché rappresentano uno dei pilastri della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa: favoriscono la maggiore partecipazione dei genitori, e soprattutto delle donne, al mercato del lavoro riducendo il rischio di povertà durante l’intero arco della vita. — sottolineano il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano —.

Attraverso questo avviso il Comune ricerca l’adesione dei nidi del territorio per concretizzare la gratuità dei nidi d’infanzia prevista dalla Regione. L’invito a partecipare è rivolto a tutte le strutture del territorio».

Possono accedere ai benefici regionali i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35mila euro.

I gestori dei servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi) autorizzati e accreditati, alla data di presentazione della domanda devono avere i servizi situati a Montemurlo, essere autorizzati al funzionamento e accreditati, nonché avere i requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale. I gestori interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.montemurlo.po.it.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a mano all’ufficio protocollo in via Montalese, 474 oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it, allegando alla domanda copia del documento di identità del richiedente e i moduli di frequenza del servizio e tariffe applicate per ogni modulo.

Per avere maggiori informazioni si può contattare il servizio pubblica istruzione (piazza Don Milani,2) telefono 0574/558562 – 0574/558560 o scrivere a pubblicaistruzione@comune.montemurlo.prato.it

