montemurlo. NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA MONTALESE

MONTEMURLO. Nonostante la stagione invernale a Montemurlo continuano le manutenzioni programmate delle strade per migliorarne la sicurezza. In questi giorni in particolare sono in corso i lavori di miglioramento della segnaletica orizzontale in via Montalese tra Bagnolo e Montemurlo.

Lo scorso novembre il Comune di Montemurlo, infatti, aveva provveduto ad asfaltare questo tratto di strada, ma il maltempo delle settimane successive aveva reso impossibile il completamento dell’intervento.

In questi giorni, dunque, operai a lavoro per ridisegnare le linee di margine e di mezzeria della carreggiata, ma anche le strisce pedonali e gli stalli di sosta. Nel tratto di strada di oltre un chilometro, tra i più trafficati del territorio, l’amministrazione comunale ha anche provveduto a realizzare dei rallentatori ottici di velocità.

È stato già completato, invece, l’intervento di manutenzione del primo tratto di strada verso l’oasi naturalistica di Cava Volpaie. Si tratta di una strada bianca che corre tra via Riva e via del Monteferrato.

In questo caso l’amministrazione ha provveduto alla sua sistemazione con del materiale stabilizzato per garantirne la percorribilità ed ha proceduto con la regimazione delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di canalette di scolo per preservare così più a lungo il manto stradale.

Sempre in tema di accessibilità, in vista dell’inaugurazione ufficiale, il Comune ha sistemato anche la strada di accesso agli orti urbani di via LaMarmora per migliorarne la fruibilità degli assegnatari. L’assegnazione degli orti si è conclusa la primavera scorsa attraverso un bando pubblico. Il complesso degli orti (27 appezzamenti) si sviluppa su un percorso principale parallelo alle costruzioni esistenti. Su questo percorso si trovano le funzioni di socializzazione e di servizio, casetta per rimessaggio attrezzi, servizio igienico, sedute di sosta, cesti per rifiuti, rastrelliere porta biciclette e impianto di illuminazione pubblica.

L’accesso al complesso degli orti, completamente recintato, è in corrispondenza dell’incrocio tra via Lamarmora e via Tagliamento.

« L’attenzione verso la manutenzione del patrimonio pubblico è massima — conclude il sindaco Simone Calami — Abbiamo approfittato di questi giorni di bel tempo per completare alcuni importanti interventi sulle strade cittadine per garantire sicurezza e decoro».

Intanto vanno avanti secondo il cronoprogramma di realizzazione del nuovo centro cittadino di Montemurlo. In questo momento gli interventi si stanno concentrando sulla viabilità con la realizzazione delle tre nuove rotonde ai margini dell’ex campo sportivo.

Si tratta, infatti, di infrastrutture viarie indispensabili per procedere alla futura chiusura della via Montalese nel tratto di fronte al municipio e la creazione di un collegamento pedonale tra la piazza della Libertà e il nuovo giardino.

[masi — comune di montemurlo]