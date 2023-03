montemurlo. NUOVI ARREDI PER LA PIAZZA PEDONALE DEL CENTRO CITTADINO

Il progetto prende forma. Installate le panchine e le fioriere lungo il perimetro della rotatoria di via Rosselli – via Montalese

MONTEMURLO. Il progetto del nuovo centro cittadino di Montemurlo prende sempre più forma. In questi giorni sono stati installati i nuovi arredi che vanno a definire le funzioni sociali ed aggregative della nuova piazza pedonale di fronte al municipio, che mette in connessione la rinnovata piazza della Libertà con la scalinata che conduce verso via Carducci.

Un grande spazio pedonale dedicato alla vita all’aria aperta e ai giochi dei bambini in attesa che sia aperto il vero e proprio parco. Sulla piazza, dunque, sono state installate nuove panchine in pietra bianca che riprende il colore della pavimentazione di piazza della Libertà, che sono state sistemate nei pressi del monumento ai caduti, di fronte al municipio e lungo il lato del parco.

Nei pressi del perimetro verso la rotatoria tra via Rosselli e la via Montalese, invece, sono state sistemate delle grandi fioriere, che definiscono meglio gli spazi pedonale e nelle quali presto saranno piantati arbusti ed essenze fiorite che regaleranno nuovo verde e ombreggiature alla piazza.

Intanto nel parco sono in corso in questi giorni i lavori per la costruzione del bio-lago, un bacino ornamentale dove troveranno posto piante acquatiche e che riprodurrà un ecosistema che si trova in natura, senza il bisogno di sistemi di depurazione artificiale delle acque.

Operai a lavoro anche per ultimare la fontana e i vialetti pedonali interni. Nelle prossime settimane saranno anche piantati gli alberi e le essenze ornamentali che completeranno il parco.

«Il centro cittadino prende sempre più forma — conclude il sindaco Simone Calamai — Uno spazio per la socialità e la vita all’aria aperta che si arricchisce di nuovi elementi come gli arredi che abbiamo installato in questi giorni».

[masi —comune di montemurlo]