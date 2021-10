montemurlo. NUOVO CENTRO CITTADINO, NASCE L’AREA PEDONALE E CHIUDE LA VIA MONTALESE DI FRONTE AL COMUNE

Si tratta di uno degli interventi più importanti del grande progetto di riqualificazione urbana PIU M+M: la strada di fronte al Comune diventa pedonale e la piazza della Libertà viene unita all’ex campo sportivo. Dalle ore 9 di domani domenica 10 ottobre arrivano le transenne e viene aperta la viabilità in uscita dal via Garibaldi verso la rotatoria di via Pascoli

MONTEMURLO. Prende forma il progetto di riqualificazione urbana PIU M+M che arriva ora ad un passaggio cruciale: domani domenica 10 ottobre alle ore 9 chiude la via Montalese nel tratto tra la via Rosselli e la via Pascoli di fronte al municipio.

Partono, infatti, da lunedì 11 ottobre i lavori per la creazione della zona pedonale che unirà la rinnovata piazza della Libertà con il parco urbano che sta sorgendo nell’area dell’ex campo sportivo. Una grande isola pedonale pavimentata in continuità con la scalinata di collegamento tra la via Carducci e la Montalese, per dare un nuovo volto al centro cittadino di Montemurlo tutto da vivere in piena sicurezza.

Il tratto di via Montalese sarà chiuso di domenica per la minor presenza di traffico e soprattutto per dare modo alle persone di prendere confidenza con la nuova viabilità in vista della ripresa delle attività lavorative e scolastiche del lunedì. Alle ore 9 di domenica la ditta, che sta eseguendo i lavori su piazza Donatori di sangue, posizionerà i new jersey e le transenne che impediranno l’accesso alla porzione di via Montalese di fronte al Comune. Per evitare possibili problemi con la circolazione in zona sarà presente anche una pattuglia della polizia municipale che potrà gestire eventuali problemi di traffico.

«Si tratta di uno dei più importanti passaggi per la realizzazione del nuovo centro di Montemurlo — spiega il sindaco Simone Calamai — Con la chiusura del tratto di via Montalese di fronte al Comune cambia, non solo la viabilità, ma tutta la percezione della città. Andiamo così a creare la grande isola pedonale che a breve metterà in collegamento diretto la piazza della Libertà con il parco urbano.

Uno spazio dedicato alla socialità, all’incontro, ai giochi, allo sport e alla vita all’aria aperta. Un’opera che mette in connessione diretta varie zone della città e crea anche passaggi pedonali protetti, penso ad esempio alla nuova entrata della scuola dell’infanzia di Novello che sarà spostata sulla parte posteriore verso il parco».

Da domenica 10 ottobre cambia dunque la viabilità in centro. Non si potrà più percorrere la via Montalese di fronte al municipio, ma utilizzare la viabilità perimetrale intorno all’ex campo sportivo che già da qualche mese è diventata a doppio senso di marcia. Ciò che cambia è la percorribilità all’intersezione tra via Garibaldi, via Montalese e via Fornacelle. Attraverso dei manufatti temporanei, sarà aperta la percorrenza in uscita dal via Garibaldi verso la via Montalese per raggiungere così la rotatoria in via Pascoli che poi conduce verso tutte le direzioni.

Parallelamente vanno avanti i lavori di pavimentazione della piazza Donatori di sangue nei pressi del monumento ai caduti, la sistemazione del giardino della scuola dell’infanzia di Novello, mentre a breve partiranno i lavori per la creazione delle varie isole tematiche che comporranno il puzzle del nuovo parco urbano con aree dedicate al parco giochi per la prima infanzia, l’area per i giovani con lo skate park e il campo da basket, ma anche il bio-lago e i percorsi relax.

