montemurlo. NUOVO CENTRO CITTADINO, PROSEGUONO I LAVORI IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ

MONTEMURLO. Stanno andando avanti i cantieri per la realizzazione del nuovo centro cittadino. In questi giorni gli operai sono a lavoro su piazza della Liberà e stanno completando la nuova pista dell’ex Stella Verde. In particolare si sta realizzando la nuova pavimentazione e completando i percorsi pedonali che collegheranno lo spazio con la porzione di piazza Libertà, già ristrutturata ad inizio degli anni Duemila.

Dalla prossima settimana, inoltre, riapriranno il primo tratto di via Garibaldi, dove sono stati creati nuovi marciapiedi e posti auto, e via Indipendenza (anche qui si potranno usare i nuovi spazi presenti sul primo tratto.

Anche se non sono stati conclusi del tutto i lavori di sistemazione di queste due strade, l’amministrazione comunale ha deciso di dare la possibilità ai cittadini di utilizzare i nuovi parcheggi per favorire la sosta in centro. Su via Rosselli, inoltre, saranno sistemati temporaneamente (in attesa della conclusione dei lavori nell’ex campo sportivo e sulla piazza) i percorsi pedonali sul lato di piazza Donatori di sangue per garantire maggiore sicurezza e una migliore percorribilità agli utenti deboli della strada.

Sono invece temporaneamente sospesi i cantieri della nuova viabilità del centro cittadino. I lavori si sono dovuti fermare a causa dell’esigenza di spostare alcuni impianti elettrici e di telefonia. Il Comune infatti è in attesa che le società di servizio, a cui appartengono gli impianti, provvedano alla loro rimozione. Si tratta di una centralina elettrica in via Indipendenza che, fintanto che non sarà rimossa, non potranno andare avanti i lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei parcheggi, e di tre grandi pali della pubblica illuminazione all’interno dell’ex campo sportivo sui quali sono installati quattro impianti per la telefonia mobile.

Non appena i pali e gli impianti saranno rimossi potranno riprendere i lavori viari su via Carducci e su piazza Donatori di Sangue. Gli impianti di telefonia saranno poi posizionati su un’area pubblica nella zona di piazza della Costituzione.

«Il Comune di Montemurlo non si è mai fermato con i lavori del nuovo centro cittadino e attualmente siamo operativi su più cantieri. Proprio ieri (giovedì, ndr) ho presentato il completamento della struttura dell’asilo nido di Morecci e a breve partiranno i lavori sull’edificio di Novello per oltre 500 mila euro. — spiega il sindaco Simone Calamai —Purtroppo abbiamo dovuto sospendere i cantieri della nuova viabilità per volontà indipendente da noi. Fintanto che gli impianti elettrici su via Indipendenza e di telefonia nell’ex campo sportivo non saranno spostati non possiamo concludere le lavorazioni stradali».

Con la partenza dei lavori sulla scuola di Novello sarà sistemato anche il giardino scolastico. La scuola sarà oggetto di lavori che ne andranno a migliorare il comfort termico e la sicurezza sismica.

