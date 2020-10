montemurlo. NUOVO DECRETO ANTICOVID, RIMANDATO “KARTING IN PIAZZA”

Annullata anche l’iniziativa “Insieme per non sentirsi più sole”, dedicata alla prevenzione del tumore al seno del 24 ottobre al salone della Misericordia di Oste e la Festa della castagna promossa dalla Vab nel Borgo della Rocca

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo, in seguito alle nuove e stringenti disposizioni governative previste nell’ultimo Decreto di domenica scorsa per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, ha deciso di rimandare a data da destinarsi l’iniziativa “Karting in piazza”, prevista per sabato 23 e domenica 24 ottobre in piazza della Costituzione a Montemurlo.

Annullate anche la Festa della Castagna che si sarebbe dovuta svolgere in piazza Castello alla Rocca domenica 24 ottobre e il convegno dedicato alla prevenzione del tumore al seno “Insieme per non sentirsi più sole”, in programma per domenica 24 ottobre ore 17 nel salone della Misericordia di Oste.

«Purtroppo la situazione epidemiologica è tale da legittimare misure di precauzione e prevenzione per impedire il propagarsi del contagio e tutelare così la salute pubblica.— spiega il sindaco Simone Calamai — Ci dispiace veramente tanto dover annullare questi eventi ma in questo momento dobbiamo limitare i contatti per cercare di fermare i contagi. Non appena la situazione epidemiologica lo consentirà, recupereremo tutte le manifestazioni annullate».

[masi — comune di montemurlo]