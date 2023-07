montemurlo. NUOVO PARCO NEL CENTRO CITTADINO, L’APERTURA SLITTA A SETTEMBRE

Le temperature troppo elevate non consentono il completamento della parte a verde

MONTEMURLO. Slitta a settembre l’apertura del parco urbano del nuovo centro cittadino, di fronte al municipio. Purtroppo le alte temperature di questi giorni hanno impedito il completamento della semina dell’erba in tutte le zone del giardino e la piantumazione degli alberi.

Difficile per i giardinieri provvedere alla sistemazione e pulizia delle aiuole a causa delle temperature che sfiorano i 40 gradi. Impossibile pensare di lavorare con queste condizioni, che creano un forte stress anche alle piante.

Il sindaco Simone Calamai è stato quindi costretto a rimandare l’apertura del parco a settembre, quando — si spera — le temperature più miti consentiranno di completare la sistemazione del verde. Gli agronomi, che seguono la realizzazione del giardino, infatti, hanno consigliato al sindaco di lasciare riposare le aiuole dove è già stata seminata l’erba, al fine di favorire il corretto attecchimento e un miglior risultato finale.

Intanto in questi giorni sono in corso le fasi finali dei lavori con la realizzazione del manto in sintetico del campo da basket e della parte impiantistica.

«Volevamo aprire il giardino entro la fine del mese ma questo caldo torrido ci impedisce di portare a completamento la sistemazione del verde e quindi ci vediamo costretti, a malincuore, a rimandare l’inaugurazione. — spiega il sindaco Simone Calamai — Abbiamo lavorato tanto per realizzare questo parco e vogliamo consegnarlo alla cittadinanza nelle migliori condizioni con tutta l’area a verde florida e ben curata. La festa è solo rimandata. A settembre, quando tutti i montemurlesi saranno rientrati dalle vacanze, faremo un evento nel quale saranno i bambini e i ragazzi i protagonisti. Un giardino dove potranno giocare in libertà».

Si tratta di una grande area pedonalizzata di 24 mila metri quadri nel cuore della città. Un central park con tante funzioni per tutte le fasce d’età.

C’è l’area gioco per la prima infanzia con un grande scivolo, un gioco per l’arrampicata, tappetti elastici, altalene e giochi a molla. Per i ragazzi un’altra isola tematica del parco propone uno skate park e un campo da basket che, all’occorrenza può trasformarsi in arena per gli eventi.

Molto suggestiva anche l’area del bio-lago, uno specchio d’acqua artificiale dove la depurazione non viene effettuata mediante i classici sistemi ma attraverso l’utilizzo di elementi naturali che hanno la medesima funzione come piante e ghiaia. Nel parco sono già stati sistemati tutti gli arredi in legno: come panchine, tavoli e sedute dalle forme insolite; nell’area del laghetto si trovano grandi sdraio in legno che potranno essere utilizzati per il relax. Poco distante una fontana a terra con giochi d’acqua, sicuramente farà la gioia dei bambini nelle calde giornate estive.

Infine, sono circa 300 gli alberi piantati dal Comune di Montemurlo e appartenenti a trenta specie diverse con l’obiettivo di ricreare la biodiversità presente in natura e quindi di attrarre l’aviofauna: carpini, aceri, platani, acacie, frassini, pini, querce, salici, bagolari, alberi molto resistenti adatti a tutti i terreni.

Il sindaco Calamai e il suo vice Forastiero durante un sopralluogo nel paco

[masi —comune di montemurlo]