montemurlo. NUOVO SPARTITRAFFICO IN VIA ROSSELLI, ATTENZIONE ALLE LIMITAZIONI ALLA VIABILITÀ

I lavori interessano la via Rosselli nel tratto tra via Aldo Moro, via Sandro Pertini e via Barzano

MONTEMURLO. In via Fratelli Rosselli, in pieno centro a Montemurlo, sono in corso in questi giorni ed andranno avanti fino a lunedì 21 novembre i lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione, legate alla realizzazione di un nuovo complesso residenziale in via Pertini. In particolare gli interventi riguardano la creazione di uno spartitraffico in via Fratelli Rosselli nel tratto tra via Aldo Moro — via Pertini e la via Barzano.

L’esecuzione dell’intervento richiederà la chiusura di una corsia di marcia di via Rosselli. I lavori di realizzazione del nuovo spartitraffico proseguiranno poi sulla via Fratelli Rosselli dalla rotatoria con via Aldo Moro fino alla via Livorno e andranno avanti fino al prossimo 3 dicembre.

«Si tratta di un lavoro molto importante per garantire la sicurezza su questo tratto di strada centrale per la viabilità cittadina — spiega il sindaco Simone Calamai — In passato si sono verificati incidenti per il mancato rispetto della linea continua di marcia che impedisce sorpassi o inversioni a U. Con la realizzazione dello spartitraffico contiamo di aumentare la sicurezza e scoraggiare comportamenti scorretti o pericolosi per l’incolumità di tutti».

Con l’avanzamento del cantiere entreranno in vigore nuove deviazioni al traffico che saranno indicate sul luogo. Sarà sempre consentito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti.

[masi—comune di montemurlo]