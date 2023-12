montemurlo. OGGI L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DAVANTI AL MUNICIPIO. IL SINDACO CALAMAI: «UN MOMENTO DI GIOIA DEDICATO AI PIÙ PICCOLI DOPO TANTE DIFFICOLTÀ»

Un simbolo di luce e di speranza in un momento difficile: oggi lunedì 4 dicembre alle ore 18,30 il sindaco Simone Calamai accenderà il grande albero di fronte al municipio insieme agli studenti delle scuole montemurlesi, ai quali ha chiesto di realizzare una decorazione da appendere ai rami

MONTEMURLO. Oggi, lunedì 4 dicembre alle ore 18,30 a distanza di poco più di un mese dall’alluvione, il Comune di Montemurlo cerca di ripartire con un gesto di speranza, l’accensione dell’albero di Natale, posizionato davanti al municipio. L’accensione, inizialmente prevista per sabato 2, era stata rimandata a causa dell’allerta meteo arancione.

Il sindaco, Simone Calamai ha chiesto ai bambini e i ragazzi delle scuole del territorio di partecipare all’accensione e di fare una decorazione da appendere ai rami.

«L’ultimo periodo è stato difficile per tante famiglie montemurlesi. — dice il sindaco Calamai — Un’ondata di maltempo senza precedenti ha colpito il nostro territorio ed ha causato tanti danni e problemi.

Sappiamo che anche i più piccoli hanno sofferto per questa situazione, ma adesso è importante uscirne tutti insieme attraverso un momento di gioia e condivisione, senza dimenticare le vittime dell’alluvione e tutti coloro che stanno soffrendo per i danni subiti. In questo momento, però, abbiamo tutti bisogno della speranza del Natale per guardare al futuro con più fiducia ed è importante fare questo gesto insieme ai ragazzi che sono il nostro futuro».

Il Comune di Montemurlo invita tutti i bambini a portare una decorazione che sarà attaccata ai rami del grande albero grazie agli operai di Consiag Servizi Comuni, che si trasformeranno in aiutanti di Babbo Natale e sistemeranno le palline per rendere più bello il grande abete che, come ribadisce il sindaco: «Appartiene a tutti i piccoli montemurlesi».

«Aspettiamo tutti i bambini e i ragazzi di Montemurlo per accendere l’albero e dare il via simbolicamente al periodo delle festività natalizie», conclude il sindaco Calamai.

Durante il mese di novembre dell’emergenza alluvione, il Comune aveva annullato tutte le iniziative pubbliche. Ora lentamente le attività tornano alla normalità.

[masi — comune di montemurlo]