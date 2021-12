montemurlo. OGGI POMERIGGIO L’ACCENSIONE DEL GRANDE ALBERO DI NATALE DAVANTI AL MUNICIPIO

L’appuntamento, trasmesso anche in diretta sui canali social del Comune, è alle ore 18,30

MONTEMURLO. A Montemurlo l’inaugurazione ufficiale degli eventi natalizi si svolgerà oggi, sabato 4 dicembre alle ore 18,30 con l’accensione del grande albero posizionato nell’aiuola di fronte al municipio.

In attesa della conclusione dei lavori del centro cittadino e della sua collocazione definitiva, il Comune quest’anno ha deciso di posizionare il grande abete in una posizione diversa anche se centrale rispetto alla via Rosselli, percorrendo la quale l’albero sarà ben visibile. In contemporanea si accenderanno anche le luci che decorano la facciata del municipio.

Ad accendere l’albero ci sarà il sindaco Simone Calamai insieme alla giunta comunale. Il momento dell’accensione, come lo scorso anno, avverrà in diretta sui canali social per dare a tutti l’opportunità di vivere la magia della luce.

Nell’occasione il sindaco Calamai rivolgerà un saluto a tutti i montemurlesi per le prossime festività: «Mi auguro veramente che sia un gesto di buon auspicio. In questo periodo così buio c’è bisogno di portare luce e speranza nelle vite delle persone che stanno attraversando momenti di preoccupazione e difficoltà».

[masi — comune di montemurlo]