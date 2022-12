montemurlo. OLTRE 300 ALBERI NEL BOSCO URBANO DEL CENTRO CITTADINO. INIZIATA LA PIANTUMAZIONE

Giovedì scorso sono stati sistemati 18 alberi: un filare di 13 querce è stato sistemato lungo la scalinata che da via Carducci porta al municipio. Giovedì 8 dicembre sarà aperta la piazza di fronte al municipio in occasione dell’accensione dell’albero di Natale. Il sindaco Calamai: «È la Montemurlo green, un polmone verde nel cuore della città»

MONTEMURLO. È iniziata giovedì scorso 1 dicembre, la piantumazione dei primi 18 alberi dei 300 che andranno a formare il bosco urbano nel parco centrale dell’ex campo sportivo tra via Rosselli e via Pascoli. Un’area verde di oltre 20mila metri quadrati nel cuore della città, che vedrà una prima apertura della piazza pedonale di fronte al municipio giovedì 8 dicembre, in occasione dell’accensione del grande albero di Natale, alla quale sono chiamati a partecipare i bambini.

La Montemurlo green prende forma attraverso un progetto paesaggistico, promosso dal Comune di Montemurlo, che vuole promuovere la biodiversità attraverso la piantumazione di alberi di specie autoctone come le querce, i tigli, i frassini, carpini, platani, insieme ad altre più esotiche ma dal sicuro effetto scenografico come gli aceri, i ginko biloba o i salici.

Una volta ultimato, il parco nel centro di Montemurlo cambierà aspetto a seconda delle stagioni e in autunno diventerà un palcoscenico colorato per fare foliage stando in città, una sorta di central park montemurlese.

L’idea dell’amministrazione comunale è quella di poter trasformare il parco in un vero e proprio laboratorio didattico per dare la possibilità ai bambini di conoscere i cicli stagionali delle piante e gli animali che arriveranno a popolare questo grande giardino. Gli alberi, inoltre, saranno dotati di una targa con un qrcode che, attraverso l’uso di un semplice telefonino, potrà raccontare la storia della pianta e delle sue particolarità botaniche.

«È la Montemurlo green, un polmone verde nel cuore della città. — dice il sindaco Simone Calamai — Queste sono solo le prime piante che andranno a comporre il bosco urbano del nuovo centro cittadino. Un’area verde che ospiterà anche un biolago e tante isole con funzioni diverse, dall’area giochi per i più piccoli al campo da basket allo skate park. Giovedì 8 dicembre apriremo la piazza di fronte al municipio in contemporanea all’accensione dell’albero di Natale. L’invito è rivolto a tutti i montemurlesi »

Giovedì è iniziata la piantumazione dei primi 18 alberi. Si tratta di 13 querce dalla forma piramidale che sono state poste lungo la scalinata che da via Carducci conduce al municipio. Una grande quercia è stata posta sul lato della piazza verso via Montalese – via Garibaldi, mentre quattro tigli sono stati sistemati nei pressi del monumento ai caduti verso la piazza Donatori di sangue.

Questi alberi sia aggiungono ai 25 già piantumati nella parte alta di piazza della Libertà, dove sono stati messi a dimora peri ornamentali, aceri, lecci oltre a gelsomini e glicini rampicanti.

[masi— comune di montemurlo]