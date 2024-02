montemurlo. PACCHETTO SCUOLA, IL COMUNE METTE 20MILA EURO IN PIÙ PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO CONTRO LA DISPERSIONE

Il contributo comunale si aggiunge ai fondi regionali e quindi i 286 beneficiari otterranno 227 euro, anziché 158 euro. L’assessore Baiano alla pubblica istruzione:« In un momento difficile di rincari e dopo l’alluvione, investiamo risorse per combattere la dispersione scolastica e aiutare le famiglie in difficoltà»

MONTEMURLO. In un momento di difficoltà economiche per molte famiglie, alle prese con i rincari dei beni di prima necessità, con l’inflazione che colpisce i consumi e le conseguenze dell’alluvione, il Comune di Montemurlo mette 20 mila euro di risorse in più sul “pacchetto scuola”.

La misura, finanziata dalla Regione, è finalizzata a sostenere la famiglia in stato di disagio economico-sociale e a contrastare l’abbandono scolastico. I contributi sono stati liquidati dal Comune nello scorso mese di gennaio, ma la novità importante riguarda l’entità del beneficio che, grazie all’apporto di risorse comunali, vede quasi 100 euro in più arrivare sul conto corrente dei beneficiari. Le domande che sono state presentate per gli alunni residenti nel Comune di Montemurlo che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie o che percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), appartenenti a nuclei familiari con un Isee non superiore a 15.748,78 euro, sono state 286. Il contributo per ciascun beneficiario, con le sole risorse regionale, sarebbe stato pari a 158 euro, invece, grazie ai 20 mila euro stanziati dal Comune di Montemurlo è salito a 227 euro.

«È la prima volta che l’amministrazione comunale decide di incrementare il contributo regionale del pacchetto scuola con risorse proprie. – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano — Purtroppo il momento che stiamo vivendo è complicato, molte famiglie, non solo devono fare i conti con i rincari e l’inflazione, ma anche fronteggiare i problemi sorti a seguito dell’alluvione dello scorso 2 novembre.

Ci sono persone che hanno perso davvero tutto o subito danni ingenti alle abitazioni ed era importante far sentire la vicinanza del Comune attraverso un maggior stanziamento. Un investimento per combattere la dispersione scolastica e per sostenere il percorso di studi di tutti i ragazzi e favorire il loro successo formativo».

Per maggiori informazioni sull’erogazione dei contributi del “pacchetto scuola” si può contattare l’ufficio pubblica istruzione telefono 0574558582 – 0574558573 email pubblicaistruzione@comune.montemurlo.prato.it

[masi —comune di montemurlo]