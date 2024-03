montemurlo. PARTE LA CAMPAGNA INFORMATIVA PER PROMUOVERE LE ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA E AGLI SPAZI GIOCO COMUNALI

Le iscrizioni apriranno ad aprile ma l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano, ha già iniziato ad informare le famiglie sulle opportunità offerte dai servizi per la prima infanzia comunali per la conciliazione dei tempi di vita —lavoro, nonché per crescita dei bambini. Le iscrizioni si fanno solo online

MONTEMURLO. A Montemurlo le iscrizioni ai servizi comunali per la prima infanzia, nidi e spazi gioco, si apriranno il prossimo 2 aprile ma l’amministrazione comunale ha già dato il via alla campagna informativa per spiegare ai genitori i vantaggi della scelta e far conoscere alle famiglie le strutture presenti sul territorio.

Il prossimo venerdì 5 aprile alle ore 17 alla saletta “Peppino Impastato” (piazza Don Milani, 2) si svolgerà un incontro, riservato ai genitori o a familiari adulti, dedicato all’ambientamento dei bambini e delle bambine nei servizi educativi. Un’occasione per porre dubbi e domande sul primo inserimento dei bambini nelle strutture educative al quale parteciperà anche l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano: «I servizi comunali per la prima infanzia, oltre a rappresentare una preziosa opportunità di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, possiedono uno straordinario valore pedagogico ed educativo. I bambini che frequentano le strutture imparano a socializzare, ma anche a vivere in comunità, rispettando tempi e routine con un indubbio vantaggio per la crescita».

Per dare la possibilità ai genitori di visitare le strutture educative è già stato individuato un “open day” per i nidi d’infanzia. La data da mettere in agenda è il prossimo 6 aprile dalle ore 10 alle ore 12 le due strutture di nido d’infanzia, il “Piccino picciò” di Oste ( via Toti) e il Tata Badà di Morecci, saranno aperte per permettere ai genitori interessati di conoscere gli spazi e il personale educativo.

Possono accedere ai servizi educativi Nido d’infanzia e Spazio gioco i bambini e le bambine che non abbiano compiuto i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione.

Il nido d’infanzia comunale è rivolto ai bambini e alle bambine da 12 mesi a 3 anni. Consente l’affidamento quotidiano e continuativo dei bambini e delle bambine ad educatori qualificati in spazi dall’uso flessibile, organizzati in modo tale da favorire l’utilizzo libero e autonomo.

Lo spazio gioco “ll libro parlante” (piazza Don Milani, 1— vicino alla biblioteca “Della Fonte”) è un servizio educativo dove sono accolti i bambini e le bambine di età non inferiore ai 12 mesi.

Il servizio si svolge al mattino con orario 8.00-12.30 . La frequenza è diversificata in rapporto alle necessità dell’utenza. Il Centro per bambini e famiglie è un servizio educativo, nel quale si accolgono i bambini e le bambine da 3 a 18 mesi. Organizzato secondo criteri di flessibilità, prevede la fruizione da parte di bambini e bambine accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.

I genitori interessati a visitare lo spazio gioco Il Libro Parlante possono richiedere un appuntamento chiamando il numero 0574558580, dal lunedì al venerdì, in orario 10 -12.

Le domande di iscrizione ai servizi di nido d’infanzia e spazio gioco, per l’anno educativo 2024/2025 dovranno essere presentate dal 2 al 30 aprile 2024 solo online, collegandosi a “iscrizioni nido e servizi scolastici” dal sito www.comune.montemurlo.po.it

[masi —comune di montemurlo]