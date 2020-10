montemurlo. PARTORIRE AL TEMPO DEL COVID, UN INCONTRO A OSTE PER LE MAMME IN ATTESA

Appuntamento oggi, 17 ottobre, ore 9,30 ai giardini di piazza Amendola. L’ostetrica Simona Cipriani incontra le mamme. Durante l’iniziativa saranno raccolte offerte per la Fondazione Ami – Area Materno Infantile dell’Ospedale di Prato

MONTEMURLO. Il Circolo Arci Nuova Europa di Oste, con il patrocinio del Comune di Montemurlo, organizza per oggi, sabato 17 ottobre ore 9,30 nel giardino di piazza Amendola l’incontro AspettAmi e Ascoltami.

Un’iniziativa voluta per dare sostegno e conforto a tutte le mamme in attesa di un bambino in questo difficile momento di pandemia, che, oltre alle normali ansie legate alla gravidanza, devono affrontare una paura in più, quella del virus. L’ostetrica Simona Cipriani incontrerà le future mamme e affronterà il tema del parto al tempo del Covid, del rientro in famiglia dall’ospedale e dell’allattamento.

Alle 10,30 il Circolo Nuova Europa offrirà una colazione a tutti gli intervenuti mentre alle 10,45 i più piccoli potranno partecipare al laboratorio di manualità organizzato dall’asilo nido Il Regno di Mangionia.

Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 0574-799954 oppure 3420423721. Ogni famiglia dovrà portare la propria coperta da distendere sull’erba. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata al 24 ottobre.

Durante l’iniziativa sarà possibile fare una piccola offerta che sarà interamente devoluta alla Fondazione Ami, Area materno infantile dell’ospedale di Prato.

[masi — comune di montemurlo]