montemurlo. PER I GENITORI LA APP “MENÙ CHIARO”: I PIATTI DELLA MENSA, LA MASSA CORPOREA, I CONSIGLI ALIMENTARI

MONTEMURLO. All’inizio del 2024 a Montemurlo è arrivato il nuovo gestore della mensa scolastica, individuato a seguito del bando di gara. Tra le novità proposte, i genitori potranno scaricare sul proprio smartphone un’app dove trovare ogni giorno i menù proposti ai bambini che mangiano alla mensa scolastica, ma anche tante altre utili informazioni per mangiare bene, come il calcolo dell’indice di massa corporea e consigli di educazione alimentare.

Si chiama “Menù Chiaro” ed è realizzata da Cir Food, gestore della refezione scolastica per il Comune di Montemurlo, garantendo ai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio la massima accessibilità alle informazioni relative a piatti serviti, ingredienti, calorie, allergeni, educazione alimentare. La app è accessibile sia dal computer fisso oppure dal telefono collegato alla rete, all’indirizzo: https://www.menuchiaro.it/comunedimontemurlo.

«A Montemurlo riteniamo che la mensa rappresenti un servizio di grande importanza verso il quale è necessario porre la massima attenzione, garantendo alle famiglie qualità e trasparenza —conclude l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano — Per questo crediamo che questa applicazione possa rappresentare uno strumento utile per monitorare i pasti quotidiani dei bambini ma anche per imparare a mangiare meglio e fare educazione alimentare».

Attraverso “menù Chiaro” sarà possibile accedere a varie sezioni informative: “Menù del giorno” con le portate del pranzo, valorizzazione nutrizionale, ingredienti, eventuali allergeni; “Calcola l’indice di massa corporea” inserendo altezza, peso, sesso, età del bambino (tale parametro stabilisce se il peso della persona rientra nella norma o se ne discosta) e infine “Consigli di educazione alimentare” con informazioni validate da Adi – Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica.

