montemurlo. POLIZIA MUNICIPALE, IL COMUNE CERCA DUE AGENTI TRAMITE LA PROCEDURA DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA

Per presentare domanda c’è tempo fino al prossimo 7 aprile

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo ha pubblicato un avviso per verificare la possibilità di ricoprire mediante la procedura di mobilità volontaria esterna di due posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C per agenti di polizia locale.

Alla procedura di mobilità possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Tra i requisiti richiesti c’è l’essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno al profilo di agente di polizia locale categoria C, il diploma di istruzione secondaria superiore e dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, nonché la patente di guida di categoria B e l’assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,30 del giorno 7 aprile.

Le richieste di partecipazione all’avviso potranno essere inviate tramite raccomandata a/r indirizzata al Servizio risorse umane del Comune di Montemurlo (via Montalese 472/474 – Montemurlo) oppure con consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Montemurlo (via Montalese 472/474) in orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13:30; mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it.

L’avviso è pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.montemurlo.po.it sezione “Concorsi Avvisi ed Esiti”.Per ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune di Montemurlo telefono 0574/558234 oppure 235 – 236 – 237 finali.

[masi —comune di montemurlo]