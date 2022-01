montemurlo. POLIZIA MUNICIPALE, REPORT 2021: LA PANDEMIA NON FERMA IL CONTROLLO DEL TERRITORIO

Contrasto dell’illegalità e prossimità. Sono circa 150 i controlli portati a termine nelle aziende del territorio che hanno permesso di reprimere fenomeni di illegalità come i dormitori abusivi. Calano gli incidenti. Zero morti sulle strade nel 2021

MONTEMURLO. Dallo scorso 1 luglio il Comando è guidato da Enrica Cappelli. Nel 2022 lotta ai comportamenti incivili: dall’occupazione illegittima degli spazi di sosta per disabili, al mancato uso dei dispositivi di sicurezza alla guida. Controlli anti-vandalismo negli spazi pubblici Al via anche un importante progetto sul contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti con controlli sul territorio e formazione e prevenzione a scuola

Nel giorno del santo patrono del Corpo, San Sebastiano, la Polizia Municipale di Montemurlo traccia un bilancio dell’attività 2021. Un anno ancora difficile, segnato dalla pandemia e, almeno fino alla metà di giugno, dai controlli legati al rispetto dei vari decreti governativi anti-contagio e dal coprifuoco, ai quali, dallo scorso dicembre, si sono aggiunti quelli per la verifica del green pass.

Dunque, tante attività straordinarie legate al Covid che, però, non hanno distolto l’attenzione degli agenti del Comando di via Toscanini — dallo scorso 1 luglio guidati dalla nuova comandante, Enrica Cappelli — dalle attività ordinarie di controllo del territorio e di sicurezza stradale.

« Il 2021 ha rappresentato un anno significativo per l’attività della polizia municipale— spiega il sindaco nSimone Calamai — Il contrasto all’illegalità economica ci ha permesso di intervenire in maniera veloce ed efficace su situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza legate alla presenza di alcuni dormitori abusi realizzati in aziende del territorio. È fondamentale continuare a lavorare in questa direzione, anche attraverso il progetto Equità, che nel 2021 ci ha consentito di recuperare circa 180 mila euro di tributi comunali (in prevalenza Tari- Tassa rifiuti) non pagati dalle aziende.

Inoltre, la prossimità ha dimostrato che l’attività della polizia municipale non è solo contrasto e repressione, ma anche vicinanza, ascolto e sostegno dei cittadini. Infine, il lavoro di controllo e prevenzione sulla sicurezza stradale ci consente di chiudere il 2021 con un ottimo risultato: zero morti sulle strade e un netto calo degli incidenti e dei feriti. Merito di un lavoro congiunto di miglioramento della rete stradale, ma anche di educazione e controlli».

Sono stati quasi 150 i controlli – compresi quelli preventivi — effettuati nelle aziende volti a stroncare sul nascere episodi di illegalità. Un’attività capillare di verifica che ha consentito di rilevare sul nascere un fenomeno che oramai sembrava scomparso nel distretto produttivo montemurlese: la presenza di dormitori abusivi all’interno delle aziende ed altre irregolarità igienico sanitarie. Due gli episodi rilevati, uno lo scorso settembre a Bagnolo, dove in una ditta di controllo tessuti, condotta da un cittadino marocchino, era stato realizzato abusivamente un soppalco metallico di 70 metri quadri con tre dormitori abusivi. L’altro a metà ottobre a Oste, dove in una confezione condotta da un cittadino cinese, erano stati trovati altri loculi dormitorio e numerose irregolarità relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Risultati che sono arrivati anche grazie ai controlli, effettuati nelle aziende, del progetto “Equità”, l’attività di recupero delle tasse comunali non pagate, portato avanti dalla polizia municipale con gli operatori di So-ri. Nel corso di 39 accertamenti sono state recuperate somme per un totale di 182.184 euro, tra pagamenti effettuati nell immediato o rateizzati.

Importanti i risultati conseguiti anche in ambito di polizia ambientale: lo scorso febbraio, nel corso di un controllo interforze con la polizia municipale di Roma e Napoli, gli agenti di via Toscanini hanno scoperto, nella zona industriale di Bagnolo, una fabbrica che produceva e distribuiva borse in plastica illegali; sequestrate 300 scatole di buste in plastica non biodegradabili, non compostabili e prive dei marchi di certificazione, per un quantitativo pari a 4 tonnellate di materiale plastico non a norma.

Sul fronte della sicurezza stradale ancora un anno senza morti. Calano anche gli incidenti e i feriti. Nel 2021 in totale a Montemurlo si sono verificati 80 incidenti, in netto calo rispetto al 2019 quando furono 97. In diminuzione anche i feriti: nel 2021 sono stati 55 (di cui 2 prognosi riservate), nel 2019 ne furono registrati 63.

[masi —comune di montemurlo]