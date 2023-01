montemurlo. POLIZIA MUNICIPALE, SABATO 21 GENNAIO APERTURA POMERIDIANA

Lo sportello al pubblico della polizia municipale in via eccezionale, per ragioni di servizio, aprirà il pomeriggio dalle ore 15 alle 18

MONTEMURLO. La polizia municipale del Comune di Montemurlo informa che, solo per la giornata di sabato 21 gennaio, per motivi di servizio l’orario di apertura dello sportello al pubblico sarà posticipato al pomeriggio dalle ore 15 alle 18.

Dalla settimana successiva il Comando osserverà il consueto orario mattutino.

[masi— comune di montemurlo]