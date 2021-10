montemurlo. PRESIDENTI DI SEGGIO E SCRUTATORI, AL VIA ALLE DOMANDE

Per chiedere di essere inseriti nell’elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di presidente di seggio c’è tempo fino al 31 ottobre, invece per gli scrutatori il termine è il 30 novembre

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che i cittadini iscritti nelle liste elettorali e in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere di essere inseriti nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di presidente o di scrutatore di seggio elettorale. In particolare, dal 1 ottobre al 31 ottobre è possibile presentare domanda per l’iscrizione nell’elenco dei presidenti di seggio, mentre dal 1 ottobre al 30 novembre 2021 per essere inseriti nell’elenco degli scrutatori.

È importante ricordare che coloro che sono già iscritti, ma che non sono più interessati a prendere parte ai seggi elettorali come presidente e scrutatori, possono richiedere la cancellazione dagli elenchi. Le nuove iscrizioni negli elenchi di presidente scrutatori avranno validità a partire dal 2022.

I moduli per presentare domanda come presidente di seggio o scrutatore si possono scaricare dal sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it). Le domande devono essere presentate mediante raccomandata a/r indirizzata al “Servizio elettorale” (via A. Toscanini, 1 – 59013 Montemurlo), oppure preventivamente firmate e scansionate e inviate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it.

La presentazione della domanda può essere fatta anche a mezzo fax al numero 0574 680377 — Sportello al cittadino / Servizio elettorale o tramite consegna diretta all’Ufficio protocollo (via Montalese, 474 – 59013 Montemurlo) oppure ancora tramite la consegna diretta allo “Sportello al cittadino” (via A. Toscanini, 1 – 59013 Montemurlo).

[masi —comune di montemurlo]