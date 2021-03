montemurlo. PREVENZIONE RISCHIO INCENDI, AL VIA A BREVE GLI INTERVENTI NEL COMPLESSO FORESTALE DI CASE CAVE

Il lavoro di pulizia del sottobosco e delle conifere più facilmente infiammabili ha un valore di circa 140 mila euro. L’intervento è interamente finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione con fondi Ue

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo prosegue gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del complesso forestale Casa Cave, sulla collina montemurlese, un’area di proprietà comunale estesa 100 ettari di grande pregio ambientale, posta sul lato meridionale del monte Javello.

Partiranno a breve, indicativamente entro la metà di aprile, gli interventi, selvicolturali finalizzati alla diminuzione del rischio d’incendi, programmati dall’amministrazione comunale per mettere al riparo il patrimonio forestale dai danni del fuoco. Si tratta di interventi del valore complessivo di circa 140 mila euro, finanziati completamente dalla Regione Toscana con fondi europei attraverso il Piano di Sviluppo Rurale.

L’intervento prevede l’eliminazione delle piante di conifere presenti, altamente infiammabili in caso di incendio, e il miglioramento strutturale del ceduo invecchiato di latifoglie. Tutte le piante di pino marittimo (eccetto i cipressi monumentali di Casa Cave) presenti a Casa Cave saranno tagliate o si procederà con la cercinatura del fusto, che prevede l’eliminazione della corteccia tutt’attorno fino a raggiungere il legno sottostante.

Le ceppaie di latifoglie saranno sottoposte a taglio e all’ avviamento all’alto fusto; saranno eliminati tutti gli arbusti secchi o malformati, lasciando solo 2-3 polloni per ceppaia. Saranno invece tutelate le latifoglie come la roverella, l’ornello e il cerro, alberi che, rispetto alle conifere, presentano un minore rischio “combustibilità”.

Il lavoro prevede anche di sfoltire il sottobosco andando a diminuire sensibilmente la quantità di biomassa secca o viva presente, che, in caso di incendio, consente la veloce propagazione del fuoco.

«La valorizzazione del territorio passa innanzitutto dalla sua messa in sicurezza. — spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli — L’area in passato è stata interessata a più riprese da violenti incendi, da qui la necessità prioritaria della messa in atto di interventi per la tutela dell’ambiente boschivo e del suo habitat.

L’obbiettivo dell’amministrazione comunale è quello di valorizzare sempre più la collina ed il suo patrimonio naturalistico per fini turistici e di sviluppo economico. Il Covid, infine, ha portato ad un rinnovato interesse per le nostre ricchezze naturalistiche, attraverso la pratica del trekking, ed è importante mantenerle in un buono stato di conservazione per consentire la loro piena fruizione ».

Il progetto prevede anche la messa in sicurezza dagli incendi dell’area boschiva di Casa Cave attraverso la creazione di fasce parafuoco lungo la viabilità di confine. Il lavoro di taglio prevede la realizzazione di alcune piste forestali temporanee per consentire i lavori di diradamento.

[comune di montemurlo]