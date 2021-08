montemurlo. PROROGATA A FINE DICEMBRE LA RICARICA ELETTRICA GRATUITA DELLE AUTO

Pieno di elettricità gratis fino al prossimo 31 dicembre nei tre punti di ricarica a Bagnolo (piazza Bini), Oste (via Venezia) e Montemurlo (piazza della Costituzione). L’assessore alla mobilità Giuseppe Forastiero: «Un incentivo alla promozione di una mobilità sostenibile»

MONTEMURLO. A Montemurlo il pieno di elettricità per i veicoli elettrici o ibridi è gratuito fino al prossimo 31 dicembre. Estra e Comune di Montemurlo hanno deciso di prorogare le agevolazioni annunciate a febbraio scorso fino alla fine dell’anno e quindi ci si potrà rifornire gratis di elettricità alle tre stazioni per la ricarica dei veicoli installati sul territorio in Piazza della Costituzione a Montemurlo, in via Venezia a Oste e in piazza Aldo Bini a Bagnolo.

Le tre colonnine presenti a Montemurlo sono attive 24 ore su 24 e sono dotate di due prese di tipo 2 a 22 kW (ricarica accelerata). Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra.

«La proroga della ricarica elettrica gratuita rappresenta un incentivo importante per promuovere una mobilità più sostenibile. — sottolinea l’assessore alla mobilità del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero — Il settore dell’automotive prevede che le vendite di auto elettriche o ibride cresceranno velocemente nei prossimi anni, arrivando ad un terzo del mercato mondiale dell’auto entro il 2025 e toccheranno il 51% entro il 2030. Per questo vogliamo che il nostro Comune sia pronto ad intercettare il cambiamento in chiave green. Il futuro è verde».

Estra è ormai da tempo impegnata nel settore della mobilità elettrica per rispondere alle attuali e future esigenze di un trasporto sempre più evoluto e a basso impatto ambientale: la presenza dell’infrastruttura di ricarica è il primo strumento per la diffusione di una mobilità sostenibile. Le tre colonnine per la ricarica elettrica sono state installate a Montemurlo a febbraio scorso ed hanno già erogato 3656 kWh per 289 ricariche effettuate: in media 57 al mese (con punte di 180 in quella più centrale in piazza della Costituzione)

Le infrastrutture sono indispensabili per promuovere la mobilità elettrica — aggiunge Paolo Abati direttore generale di Estra — e con questa iniziativa vogliamo essere ancora più vicini ai nostri territori. Un gesto concreto per guardare a un futuro sostenibile che ognuno di noi, scegliendo di muoversi utilizzando mezzi a emissioni zero, può contribuire a costruire”.

Ricaricare un veicolo è molto semplice: per fare il “pieno” sono infatti sufficienti una carta di credito e un tocco sul display del proprio smartphone; un sistema di ricarica veloce ed innovativo, reso possibile da Estra attraverso la app dedicata “Estra ricarica”, disponibile per IOS e Android. Per attivare e gestire ricarica e pagamento con il telefonino, è sufficiente scaricare la App “Estra ricarica”, anche collegandosi alla rete della colonnina, dotata di un hot spot wi-fi, e registrarsi. Diverse le funzioni della app, che permette anche di visualizzare tutte le stazioni su una mappa interattiva. Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra.

[masi —comune di montemurlo]