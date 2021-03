montemurlo. PROSEGUE L’ASFALTATURA DI VIA OSTE

Domani giovedì 18 e venerdì 19 marzo limitazioni al traffico e deviazione per consentire i lavori di sistemazione del manto stradale

MONTEMURLO. Vanno avanti i lavori di sistemazione della viabilità a Oste, dove dalle ore 7,30 di giovedì 18 marzo prenderà il via un intervento di manutenzione e rifacimento del manto stradale della centralissima via Oste e della rotatoria di via Oste all’intersezione con via Puccini.

I lavori proseguiranno anche nella giornata di venerdì 19 marzo con limitazioni al traffico attive fino alle ore 20. Nel dettaglio l’intervento prevede la fresatura del manto stradale danneggiato della rotatoria di via Puccini con via Oste, il rifacimento completo dell’asfaltatura e la risagomatura della rotatoria per renderla sormontabile soprattutto dai mezzi pesanti. I lavori proseguiranno in via Oste, nel tratto da via Scarpettini alla via Palarciano intersezione con via Venezia, dove sarà effettuata la fresatura del manto stradale e la successiva riasfaltatura.

Inoltre il Comune provvederà alla risagomatura, con opere murarie, dello spartitraffico presente in via Oste all’intersezione con via Palarciano per consentire una maggior capacità di manovra dei mezzi del trasporto pubblico.

Infine sarà rifatta completamente anche la pista ciclabile su via Oste da via Pistoiese a via Palarciano. Per aggirare l’area di cantiere sarà attivata una viabilità alternativa: chi arriva da via Pistoiese verso via Oste sarà fatto girare su via della Viaccia.

«L’obbiettivo dell’amministrazione comunale è quello di mantenere la viabilità nel miglior stato possibile per garantire decoro e sicurezza.— conclude il sindaco Simone Calamai — Con questi due giorni concludiamo la riqualificazione della viabilità nella zona centrale della frazione di Oste.

Nonostante l’emergenza sanitaria, il Comune non si è mai fermato è sta continuando a portare avanti i lavori di manutenzione stradale su tutto il territorio».

Una volta conclusi gli interventi di riqualificazione l’amministrazione provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale.

[masi—comune di montemurlo]