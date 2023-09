montemurlo. PROTAGONISTI DEL RINASCIMENTO: A OSTE TUTTO PRONTO PER LA 32ESIMA EDIZIONE DEL CORTEGGIO STORICO

L’appuntamento è per domenica 10 settembre con un’intera giornata di intrattenimenti a tema rinascimentale: dalla passeggiata sui luoghi della battaglia di Montemurlo, agli accampamenti con didattica e laboratori creativi. Alle ore 21 la partenza del Corteggio per le strade di Oste. Gran finale in piazza Amendola con spettacoli di equilibrismo, acrobatica e lancio dei coltelli

MONTEMURLO. Oste si prepara a fare un tuffo nel passato con la grande festa rinascimentale che chiude la 32esima edizione del Corteggio storico di Montemurlo, promossa dal Comune di Montemurlo in co-progettazione con il Gruppo storico. L’appuntamento è per domenica 10 settembre con un’intera giornata di intrattenimenti per grandi e piccini che avranno come tema conduttore la conoscenza della battaglia di Montemurlo del 1537, i suoi protagonisti, ma anche gli usi e i costumi di epoca rinascimentale, dalla tavola, all’arte della guerra, ai giochi e agli intrattenimenti.

Gli eventi prendono il via alle ore 10,30 con la passeggiata nei luoghi della battaglia. La partenza è prevista dalla nuova piazza della Repubblica, di fronte al municipio. Gli archeologi dei Laboratori archeologici San Gallo faranno scoprire tutti i segreti della Rocca di Montemurlo, alla cui ombra si affrontarono i fuoriusciti repubblicani, capeggiati da Filippo Strozzi e Baccio Valori, e le truppe medicee di Cosimo I. Più che un momento di guerra, le rievocazioni del Corteggio storico intendono far conoscere una pagina di storia locale e celebrare l’evento che aprì la strada alla nascita della Toscana moderna con la creazione del Granducato. Per maggiori informazioni e per prenotare la passeggiata con visita guidata si deve chiamare la Pro Loco Montemurlo 0574/558584 email: prolocomontemurlo@hotmail.it.

«Il Corteggio è uno dei momenti tra i più sentiti dalla comunità montemurlese— dice il sindaco Simone Calamai — Con la giornata di domenica si va a completare il programma di eventi della 32esima edizione del Corteggio. Quest’anno siamo felici di aver promosso un innovativo percorso di avvicinamento alla serata clou attraverso la promozione di momenti di approfondimento storico, come quello che si è svolto in piazza della Repubblica, di fronte al municipio, lo scorso 2 agosto. Un’occasione, alla quale hanno preso parte tante persone, per far conoscere un fatto storico rilevante per la Toscana intera».

La giornata di rievocazione storica avrà il suo fulcro in piazza Amendola a Oste, dove, dalle ore 10,30, si potrà scoprire un tipico accampamento di armigeri di epoca rinascimentale. Le associazioni di rievocazione storica Compagnia Giovanni Dalle Bande Nere di Firenze, gli sbandieratori e i musici della Signoria di Firenze, la Contrada Alfiere di Bagno a Ripoli, l’Antica Falconeria Toscana di Cerreto Guidi e Historiaedita di Prato proporranno laboratori didattici, dimostrazioni di battaglie rinascimentali e artisti di strada.

Si potrà prendere parte anche ai laboratori creativi con la bottega dell’arte con gli artisti di Amo Art, l’associazione Il Capitombolo e i suoi intrecci magici e Terzo Studio che proporrà indovinelli, giochi, enigmi e rompicapo per tutta la famiglia. Dal pomeriggio il cavaliere Carmine Visconti con il suo cavallo Jessew sarà a disposizione per domande, foto e brevi dimostrazioni equestri.

«Quest’anno chi verrà al Corteggio non si sentirà solo spettatore ma vero protagonista di una giornata d’altri tempi — aggiunge l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Grazie al forte sostegno della Regione Toscana, attraverso i fondi messi a disposizione delle associazioni che fanno rievocazione storica, e alla co-progettazione portata avanti con il Gruppo storico, la manifestazione fa un grande salto di qualità diventando evento culturale d’interesse e rilievo regionale».

Una crescita che nota anche la presidente del Gruppo storico, Tiziana Giagnoni: «Il Corteggio in 32 anni di storia si è trasformato da festa paesana a evento di rievocazione storica, riconosciuto dalla Regione Toscana. Dietro a questo risultato c’è un grande lavoro di squadra che ha permesso di far crescere la manifestazione sia dal punto di vista dell’accuratezza storica sia della proposta ricreativa, didattica e culturale».

Il programma della manifestazione di domenica 10 settembre infatti è ricchissimo. Per tutta la giornata in piazza si potrà incontrare Messer Lurinetto che accompagnerà i visitatori della festa con le sue rime. Partirà, invece, alle ore 17 il torneo a squadre tra i rioni montemurlesi Giochi d’altri tempi con prove di destrezza, tenacia, abilità e forza, mentre dalle ore 18,30 la piazza Amendola sarà animata con le danze rinascimentali a cura di vari gruppi di rievocazione storica: i Danzatori di Scannagallo, la Contrada Alfiere di Bagno a Ripoli e le Madonne della Signoria.

A seguire si svolgerà la dimostrazione scientifica sui voli dei rapaci con l’Antica Falconeria Toscana, mentre i Diavoli rossi proporranno un’abile e spericolata giocoleria che lascerà senza fiato. Alle ore 21 il gran finale è con il corteo storico che si snoderà per le vie della frazione di Oste con esibizioni e spettacoli dei gruppi di rievocazione.

Il Corteo storico percorrerà via Curiel, via Scarpettini, via Treviso, via Oste, via Adda , via Gramsci. In piazza Amendola sarà allestito il palco che ospiterà le autorità, sotto al quale sfileranno i vari gruppi di rievocazione storica. Come sempre la manifestazione sarà chiusa dal gesto simbolico del dono della chiave del Castello di Rocca al sindaco Simone Calamai.

La festa sarà chiusa dallo spettacolo di equilibrismo, acrobatica e lancio dei coltelli a cura dei Diavoli rossi. Per partecipare come figurante o collaborare alla realizzazione dell’evento si può chiamare il numero del Gruppo Storico 331/2307868.

Il Corteggio per le vie di Oste sarà l’ultimo evento da fotografare per poter partecipare al concorso Scatta e parti!. Per le modalità di partecipazione si può navigare su www.gruppostoricomontemurlo.it .

Dal pomeriggio in piazza Amendola saranno attivi vari stand gastronomici con prodotti del territorio a cura del birrificio I due mastri, Matti per il pane, Baldini Vini e della Proloco Montemurlo.

