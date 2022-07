montemurlo. PUBBLICATO L’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE ORTI SOCIALI IN VIA POLA

Per presentare domanda occorre aver compiuto 60 anni. Per aderire c’è tempo fino al 10 agosto

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che è stato pubblicato sul sito internet istituzionale (www.comune.montemurlo.po.it) l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di due orti sociali in via Pola a Oste. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 10 agosto.

La graduatoria resterà valida fino al 31 dicembre 2024 e potrà essere utilizzata qualora si rendano disponibili ulteriori orti sociali a seguito di rinunce, decadenze o revoche degli assegnatari. Gli orti sociali sono composti da 44 appezzamenti di terreno, dotati di rete d’irrigazione e ricovero attrezzi.

«Gli orti sociali di via Pola rappresentano dei veri e propri percorsi di cittadinanza attiva e occasioni di aggregazione sociale. — spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti — Coltivare un orto significa rimanere attivi, trovare occasioni di socializzazione con gli altri ortisti e combattere così attivamente la solitudine. Inoltre, da qualche tempo agli orti di via Pola un appezzamento è stato assegnato alla cooperativa la Tarta– ruga che si occupa di persone con disabilità. Un’ulteriore momento di confronto e di coesione sociale che fa bene a tutti».

Per poter presentare richiesta occorre essere residenti nel Comune di Montemurlo, aver compiuto 60 anni, essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa, non essere in possesso di alcun appezzamento di terreno, né avere la disponibilità di un altro terreno da coltivare nel territorio del Comune di Montemurlo o in zone limitrofe nel raggio di dieci chilometri.

La coltivazione non deve avere scopo di lucro, ma essere finalizzata alla produzione di ortaggi da destinare al consumo familiare. Le assegnazioni saranno fatte direttamente dal Comune di Montemurlo a seguito pubblicazione della graduatoria.

Per maggiori informazioni chiamare in orario d’ufficio il seguente numero relativo al servizio politiche sociali: 0574/558571 – 558556 – 558524.

[masi —comune di montemurlo]