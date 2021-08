montemurlo. PUBLIACQUA. LAVORI AUTOSTRADA DELL’ACQUA, UNA CISTERNA IN PIAZZA DON MILANI

Il sindaco Calamai raccomanda di fare scorte d’acqua nella giornata del 9 agosto e di fare un uso responsabile della risorsa idrica

MONTEMURLO. Anche il Comune di Montemurlo sarà interessato dalla mezzanotte di lunedì 9 agosto fino alla mattina di mercoledì 11 agosto, da abbassamenti di pressione dell’acqua in assenza di autoclave, ai piani alti e durante i momenti di maggior consumo, e da possibili mancanze d’acqua in occasione della posa della nuova Autostrada dell’Acqua in centro a Firenze.

Per tutta la giornata di martedì 10 agosto in piazza Don Milani a Montemurlo Publiacqua garantirà una cisterna di acqua potabile per far fronte ad eventuali necessità dei cittadini. Su parte della piazza scatterà quindi il divieto di sosta per consentire la permanenza della cisterna

il sindaco Simone Calamai fa appello ai cittadini ad un uso responsabile della risorsa idrica in occasione dei lavori del 9-11 agosto in modo da preservare al massimo le riserve a disposizione sul territorio coinvolto. Il consiglio a tutti i cittadini prima delle ore 21 del 9 agosto è di accumulare l’acqua indispensabile per la giornata successiva, di evitare l’uso improprio dell’acqua (annaffiare giardini e orti, lavare l’auto, riempimento piscine, ecc.) e utilizzare la risorsa per soli usi igienici, sanitari e idropotabili. Inoltre il sindaco Calamai raccomanda di non usare elettrodomestici che richiedono dell’uso di acqua (lavastoviglie-lavatrice) per evitare danneggiamenti in caso di mancanza d’acqua improvvise.

I lavori coinvolgeranno tutto il territorio di Montemurlo e Publiacqua cercherà, attraverso manovre sull’acquedotto, di concentrare l’erogazione nelle fasce orarie 12,30-14 e 19-20,30 (anche in questi orari però si potrebbero determinare problemi di pressione determinati dal riempimento delle condotte sentiti particolarmente nei piani alti e/o privi di autoclave). In zona La Rocca invece gli abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua si registreranno più facilmente nelle ore pomeridiane e serali.

Durante i giorni del 9-11 agosto Publiacqua garantirà sul proprio profilo Facebook una risposta alle segnalazioni dei cittadini e degli utenti dalle ore 21 alle 24 del 9 agosto, dalle ore 6 alle ore 24 del 10 agosto e dalle ore 6 fino al ritorno della normalità del 11 agosto. Sarà ovviamente attivo il numero verde 800314314 H24

[masi— comune di montemurlo]