montemurlo. PUBLIACQUA, SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA PER LAVORI

L’intervento è in programma domani in via del Mezzetta e dia della Torricella

MONTEMURLO. Publiacqua informa i cittadini del Comune di Montemurlo che dalle ore 09.00 di domani lunedì 22 marzo, causa lavori di sostituzione della rete idrica, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via del Mezzetta (tratto da via dei Frullani a via Caterina Franceschi Ferrucci) e via della Torricella.

La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro potrà creare loro.

[publiacqua]