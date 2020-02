montemurlo. REFERENDUM CONFERMATIVO, VOTO PER CORRISPONDENZA PER CHI SI TROVA ALL’ESTERO

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento del referendum confermativo 29 marzo 2020, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani, ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

Per partecipare al voto all’estero — entro il 26 febbraio 2020 — tali elettori dovranno far pervenire al Comune di Montemurlo un’apposita opzione, che può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano anche da persona diversa dall’interessato.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova — per motivi di lavoro, studio o cure mediche — in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi). Per maggiori informazioni si può navigare sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it

[masi— comune di montemurlo]