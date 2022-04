montemurlo. RELAMPING, VERSO LA CONCLUSIONE I LAVORI NELLE SCUOLE PER L’EFFICIENTAMENTO

In questi giorni di pausa pasquale la ditta appaltatrice sta concludendo i lavori di sostituzione delle lampade di vecchia generazione con il led alla scuola dell’infanzia Tintori, alla primaria Hack e nella palestra comunale di via Micca a Bagnolo

MONTEMURLO. Stanno giungendo a conclusione i lavori di relamping programmati dal Comune di Montemurlo in tre edifici scolastici a Bagnolo e a Oste. Dopo aver completato l’intervento di sostituzione dei corpi illuminanti di vecchia generazione con lampade innovative a led alla scuola dell’infanzia Giorgetti di via Venezia e alla Ilaria Alpi di piazza Amendola, entrambe a Oste, durante questi giorni di vacanze pasquali i lavori si spostano sul plesso scolastico di via Micca a Bagnolo.

La ditta appaltatrice, la Teleidea di Montemurlo, entro martedì concluderà la sostituzione delle lampade alla scuola dell’infanzia Leonetto Tintori, alla primaria Margherita Hack e nella palestra comunale di via Micca a Bagnolo.

«Concludiamo questo importante progetto che consente di risparmiare risorse e garantire il comfort all’interno delle aule e degli spazi a comune — conclude il sindaco Calamai — Un intervento che fa bene all’ambiente e alla bolletta energetica dell’amministrazione comunale».

Nel complesso il progetto di relamping ha un costo di 150 mila euro e per 130 mila euro è stato finanziato nell’ambito delle previsioni delle risorse messe a disposizione dal gestore del servizio elettrico per i Servizi Energetici (GSE).

[masi —comune di montemurlo]