montemurlo. RIFINIZIONE VIGNALI, UN PREMIO CHE RIEMPIE D’ORGOGLIO TUTTA LA COMUNITÀ

L’azienda da oltre 55 anni sul territorio è risultata tra i vincitori del Premio Santo Stefano. Le congratulazioni dei sindaco Calamai

MONTEMURLO. Tra i vincitori dell’11esima edizione del Premio Santo Stefano, per la tenuta e il rilancio del lavoro nel distretto pratese, c’è anche un’azienda di Montemurlo, la Rifinizione Vignali di via Palarciano.

L’azienda fondata nel 1947, dal 1965 ha sede a Montemurlo ed è una delle imprese storiche del nostro distretto industriale.

La notizia è stata appresa con grande soddisfazione dal sindaco Simone Calamai che ha detto: «La Rifinizione Vignali da oltre 55 anni porta a Montemurlo lavoro, sviluppo e benessere. Ho già chiamato Ivo Vignali e gli ho chiesto di estendere le mie più sentite congratulazioni per il premio alle figlie, che con lui gestiscono l’azienda, e a tutti i dipendenti.

Montemurlo non è solo eccellenza in fatto di prodotti e innovazione, il nostro tessuto produttivo è capace di esprimere anche forti valori etici e morali. Uno sviluppo imprenditoriale rispettoso del prossimo, dei valori del lavoro e della concorrenza. Ancora complimenti alla Rifinizione Vignali, un premio che riempie d’orgoglio tutta la comunità montemurlese”

Il premio Santo Stefano è promosso dalla Diocesi di Prato, Comune Prato, Provincia, Camera di Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Comune di Montemurlo.

“Per il Comune di Montemurlo è un onore far parte, già da due anni, del Comitato promotore del Premio ed è per noi un modo per sostenere quel tessuto produttivo sano che resiste di fronte alla crisi economica e lo fa non rinunciando ai valori di sana concorrenza, lealtà e rispetto per le persone e il lavoro”, conclude il sindaco Simone Calamai.

[comune di montemurlo]