montemurlo. RIGENERAZIONE URBANA, INAUGURATI IL PARCHEGGIO E IL GIARDINO DI VIA ADDA A OSTE. IL SINDACO: UNA AREA VERDE IN OGNI QUARTIERE

Questa mattina il taglio del nastro per l’apertura del nuovo parcheggio con 14 posti auto e di un giardino che sarà completato a settembre con l’installazione dell’area giochi

MONTEMURLO. Una piccola rigenerazione urbana che fa da apripista al grande progetto di trasformazione della ex Fabbrica Rossa. Questa mattina, 8 luglio, in via Adda a Oste sono stati inaugurati il nuovo parcheggio e il giardino, nati a seguito della demolizione di un vecchio edificio industriale, presente tra le case.

I cittadini dell’isolato, densamente popolato, da oggi hanno così a disposizione importanti spazi pubblici, utili per il parcheggio ma anche per la socialità. Il Comune di Montemurlo, infatti, negli anni scorsi ha fatto la scelta di modificare la previsione urbanistica, che prevedeva la realizzazione di nuove abitazioni (per circa 600 metri quadrati), e, al posto della vecchia fabbrica, ha scelto di creare infrastrutture pubbliche, utili per la comunità.

«Si tratta di un intervento semplice ma molto significativo, perché rappresenta un’idea che stiamo portando avanti su tutto il territorio comunale, quella della rigenerazione urbana.

Un concetto nel quale crediamo con forza, perché attraverso la rigenerazione possiamo portare concreti miglioramenti alla vita delle persone. — ha spiega il sindaco Simone Calamai —

Questo era uno spazio occupato da un grande capannone industriale, ormai dismesso, di 1200 metri quadri, che non aveva più senso tenere in mezzo alle abitazioni. Abbiamo fatto la scelta della perequazione urbana e quelle metrature, che sarebbero state costruite in quest’area, le abbiamo trasferite in zona industriale (in via Puccini e via Siena)».

È stato realizzato un parcheggio di 395 metri quadri con 14 posti auto, un posto per disabili con una rampa di accesso verso la strada, e quattro stalli per motocicli. L’area verde attrezzata di 435 metri quadrati, è stata recintata, dotata di un impianto d’irrigazione e di illuminazione, sono stati piantati cinque alberi e sistemate alcune panchine. «Riteniamo che ogni isolato di Montemurlo debba avere un giardino o una piccola area verde a disposizione dei bambini e delle persone che abitano la zona», ha continuato il sindaco Calamai.

Oste fa, dunque, da apripista in tema di rigenerazione urbana a cui seguirà il progetto della Fabbrica Rossa. «Ci sono state due fasi nei lavori, quella che ha visto il privato demolire il vecchio edificio e realizzare il parcheggio, e quella successiva durante la quale il Comune si è occupato della realizzazione del giardino che ancora deve essere completato — ha spiegato l’assessore al verde pubblico, Alberto Vignoli — A causa di ritardi nelle forniture, a settembre prenderà forma anche l’area gioco e saranno installate varie attrezzature ludiche: un gioco tipo – bilico, quattro giochi a molla e uno scivolo. Quando le temperature saranno più miti sarà seminata anche l’erba per creare uno spazio bello e fruibile da tutti».

Nei pressi del giardino, inoltre, a breve prenderà il via anche un progetto di riqualificazione di alcune strutture della Misericordia di Oste, che contribuirà a migliorare ancor più tutta la zona.

Il sindaco ha ringraziato la proprietà dell’area Stefano Martini e il geometra Enrico Lombardi per l’impegno nella concretizzazione del progetto.

[masi —comune di montemurlo]