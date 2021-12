montemurlo. RINNOVATE LE CAPPELLE DEL COMMIATO DELLA CROCE D’ORO

Collocata anche una targa commemorativa per tutti i soci, dipendenti e volontari dell’associazione scomparsi a causa del covid

MONTEMURLO. Le cappelle del commiato della Croce d’Oro di Montemurlo si rinnovano. L’associazione in queste settimane ha portato avanti i lavori di ammodernamento in via Bicchieraia, installando nuovi impianti di condizionamento, effettuando una tinteggiatura generale, sistemando i nuovi arredi e rinnovando serramenti e illuminazione. Nel weekend la presentazione del restyling delle due cappelle a volontari, soci e cittadinanza è stata preceduta dalla celebrazione della Messa e dalla benedizione di don Jarek, parroco delle Fornacelle.

“Abbiamo voluto rendere il servizio più consono al momento di dolore che attraversano le persone che hanno appena perso un loro caro — spiega il referente della Croce d’Oro di Montemurlo, Ivano Menchetti —. Questo è solo il primo passo di rinnovamento dell’associazione. Nel giro di un anno faremo infatti varie migliorie a tutta la struttura di via Bicchieraia, oltre a rinnovare il parco mezzi. Inoltre è in atto un percorso di reclutamento di nuovi volontari, da affiancare ai ragazzi eccezionali che già adesso stanno facendo un lavoro importantissimo”.

Presenti alla benedizione anche il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, l’assessore Alberto Vignoli, i rappresentanti delle forze dell’ordine e di altre associazioni di volontariato del territorio. All’ingresso delle cappelle, inoltre, è stata collocata una targa in ricordo di tutti coloro che sono scomparsi durante la pandemia a causa del covid fra dipendenti e volontari della Croce d’Oro. “Un gesto doveroso – spiega il presidente Alessandro Coveri —, che vuole ricordare tutti coloro che hanno fatto tantissimo per l’associazione e che ora non ci sono più”.

Sauro Ciarnese, responsabile dell’impresa funebre della Croce d’oro sottolinea “l’orgoglio per avere messo a disposizione della cittadinanza un ambiente più moderno, sempre nel rispetto della delicatezza del momento. Assicurando massima cura e assistenza alle famiglie”.

A proposito di assistenza, la Croce d’Oro garantisce anche l’espletamento di alcune pratiche burocratiche in favore dei familiari dei defunti, così da sgravarli da pesanti incombenze in un momento di lutto. L’associazione quindi si occupa di reversibilità pensionistica, documentazioni burocratiche per gli enti esterni, servizio di marmista con convenzione e assicura pagamenti personalizzati.

“Questi servizi aggiuntivi rappresentano un modo per alleggerire le famiglie dal peso delle pratiche burocratiche in un momento delicato – sottolinea il vicepresidente della Croce d’Oro di Prato, Paolo Moscardi ¯. Questo rinnovamento, inoltre, è un segnale di continuità e vicinanza alla cittadinanza”.

[de biase – croce d’oro prato]