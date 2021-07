montemurlo. RITORNA “CINEMA NEL PARCO”, GRANDI FILM A INGRESSO GRATUITO

Le proiezioni (10 film in tutto) si svolgeranno nel giardino di Villa Giamari e a Oste al parco “Mahatma Gandhi”. Grazie alla “licenza a ombrello” il Comune riesce a garantire la gratuità del biglietto. Obbligatorio essere iscritti al sistema bibliotecario provinciale o avere la tessera dell’associazione “Il Villaggio- Ancescao”

MONTEMURLO. La “Montemurlo Estate”, il cartellone di eventi culturali e ricreativi estivi, promossi dal Comune di Montemurlo in tutte le frazioni del territorio, va avanti con un appuntamento imperdibile della bella stagione: il cinema all’aperto ad ingresso gratuito.

Da martedì 13 luglio ore 21,30 ritorna, infatti, la rassegna “Cinema nel parco”, dieci proiezioni di grandi film delle ultime stagioni cinematografiche per famiglie, cartoni animati per bambini e alcuni film per adulti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione “Il Villaggio” di Oste.

La programmazione dei titoli, anche quest’anno, sarà suddivisa tra il giardino di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) con tre film in programma il 13, 20 e 27 luglio e il parco “Mahatma Gandhi” (piazza San Babila a Oste), dove le pellicole in cartellone sono sette, il 6,10, 12, 17, 19, 24 e 26 agosto.

«Anche quest’anno la rassegna “Cinema nel parco” raddoppia con il duplice appuntamento di Montemurlo a luglio e di agosto nel giardino Gandhi di Oste. — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Tanti bei film a ingresso gratuito per promuovere la socialità, per stare insieme all’aperto in piena sicurezza e nel rispetto della norme anti – Covid.

Come in passato, a causa di una speciale licenza detta a “ombrello”, che ci consente di avere accesso prezzi di favore delle pellicole e garantire così l’ingresso gratuito, non è possibile pubblicizzare i titoli in cartellone. Le locandine con i titoli dei film saranno affisse all’ingresso del parco di Villa Giamari e del giardino Gandhi di Oste, inoltre, tutti gli iscritti alla biblioteca riceveranno il programma per mail. Infine, i titoli saranno consultabili al bancone della biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte”, dove saranno disponibili anche i volantini con la programmazione del cinema».

Per quanto riguarda le proiezioni che si svolgono nel parco di Villa Giamari l’ingresso gratuito è riservato agli utenti iscritti alla Biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” o comunque al sistema bibliotecario pratese, non è possibile fare la tessera la sera stessa, ma si può chiedere l’iscrizione, anche per telefono, qualche giorno prima scrivendo o telefonando alla biblioteca tel. 0574-558567.

Per partecipare a “Cinema nel parco” di Oste, invece, è indispensabile avere la tessera dell’associazione “Il Villaggio”, che è gratuita e che può essere fatta direttamente al momento dell’ingresso la sera della proiezione.

Per partecipare a “Cinema nel parco” è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 3666819035 o scrivendo a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it, sarà necessario presentarsi in anticipo, muniti di mascherina. Indispensabile mantenere il distanziamento.

