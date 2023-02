montemurlo. RITORNA IL CARNEVALE, GRANDE FESTA IN MASCHERA IN PIAZZA

Il primo appuntamento oggi domenica 12 febbraio a Bagnolo al Circolo Gelli . Il 18 febbraio a Oste e la festa finale in piazza della Libertà a Montemurlo

MONTEMURLO. Dopo gli anni difficili della pandemia a Montemurlo ritorna il Carnevale. Un’edizione ridotta che quest’anno, per motivi organizzativi, non vedrà la consueta sfilata dei carri ma solo feste in piazza nelle tre principali frazioni con musica e animazioni per la gioia dei più piccoli.

«Dopo due anni di restrizioni e difficoltà, pian piano torniamo alla normalità e siamo felici di poter festeggiare il Carnevale, una festa tanto attesa soprattutto dai bambini. — spiega l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero – Quest’anno proponiamo una nuova formula molto semplificata, che va a valorizzare le piazze della città con feste in maschera e animazioni per i più piccoli.

Non ci saranno le sfilate per le strade, che creavano qualche problema alla viabilità, ma eventi nelle tre principali frazioni che vedono collaborare insieme tante associazioni del territorio».

L’edizione del Carnevale 2023, infatti, è promossa dal Comune di Montemurlo in collaborazione con il Circolo Arci Gino Gelli di Bagnolo, la Pro Loco Montemurlo, il Circolo Nuova Europa di Oste e l’associazione “Il Borgo della Rocca” con il supporto del Gruppo storico di Montemurlo, Avis Montemurlo, Croce d’oro, Pubblica Assistenza l’Avvenire e Misericordia Montemurlo, Montemurlo di Oste, Scuola di danza Smile e Formaggini Guasti.

Il primo appuntamento è previsto a Bagnolo al Circolo “Gino Gelli” di via Montalese oggi domenica 12 febbraio a partire dalle ore 15 con la 43esima edizione del “Carnevale bagnolese”. Nello spazio all’aperto davanti al circolo si svolgerà il ritrovo delle mascherine e per tutto il pomeriggio ci si potrà divertire con musica (ci sarà un dj set) e balli. Si potrà poi fare anche merenda con le tante golosità preparate dai volontari del circolo.

Il secondo appuntamento è per sabato 18 febbraio, sempre dalle ore 15, a Oste in piazza Amendola. Anche qui ad attendere i bambini ci saranno animazioni, musica, giochi e gli sbandieratori e i tamburini del Gruppo storico; la merenda sarà a cura del Circolo nuova Europa e Pro loco.

L’ultima festa di carnevale si svolgerà in piazza della Libertà a Montemurlo domenica 19 febbraio. Ad attendere i bambini ci saranno le animazioni e il truccabimbi organizzato dalla compagnia teatrale “i Formaggini Guasti”, le esibizioni della scuola di danza Smile , dj set con musica e balli.

[masi —comune di montemurlo]