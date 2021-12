montemurlo. RITORNA LA SETTIMANA SOLIDALE

Fino al 10 dicembre i bambini dell’istituto comprensivo “Margherita Hack” sono invitati a portare a scuola un genere alimentare come gesto di solidarietà verso le persone indigenti

MONTEMURLO. A Montemurlo è ricominciata la Settimana Solidale. Fino al 10 Dicembre le Associazioni Gefyra e San Vincenzo dei Paoli, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Margherita Hack, coinvolgeranno tutti i bambini in un gesto di solidarietà a favore delle famiglie indigenti.

Ogni bambino sarà invitato a portare a scuola un genere alimentare da depositare nella scatola presente in ogni classe così da sostenere e affiancare chi ha bisogno

«Una bella iniziativa per educare i bambini all’attenzione e alla solidarietà verso il prossimo. — dice l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti — Piccoli gesti di solidarietà che, soprattutto in questo momento sanitario e sociale straordinario, possono fare la differenza in molte famiglie».

[masi —comune di montemurlo]