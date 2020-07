montemurlo. RITORNA LO “SHOPPING SOTTO LE STELLE”

MONTEMURLO. A Montemurlo stasera mercoledì 15 luglio ritorna “Shopping sotto le stelle”, il tradizionale appuntamento con i negozi aperti nel terzo mercoledì di luglio. La serata è promossa dalla Confesercenti in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Montemurlo e prevede l’apertura fino a mezzanotte dei negozi del centro di Montemurlo.

Un’occasione per farsi un bel giro in città e fare acquisti in piena tranquillità e sicurezza. Tutti i negozi infatti adottano i protocolli di sicurezza anti — Covid e, proprio per evitare assembramenti, quest’anno gli organizzatori hanno rinunciato alle tradizionali animazioni di piazza. Un evento, comunque, sempre molto vivo e apprezzato dai montemurlesi, che mai come quest’anno assume particolare importanza, dopo i mesi del lockdown.

L’edizione 2020 infatti sarà molto diversa da quella degli anni passati a causa delle restrizioni alle manifestazioni per il Covid19 ma si propone come un’occasione di socialità e incontro.

« I negozi di vicinato sono una grande risorsa per la comunità e le settimane di isolamento per il Coronavirus ce lo hanno dimostrato con forza.— sottolinea l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero – Per questo è importante sostenere il commercio per far ripartire l’economia in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo.

La rete commerciale di vicinato è una risorsa che dobbiamo aiutare e difendere, perché rappresenta un tassello forte della nostra economia e della nostra società. Per farlo basta poco: facciamo acquisti a Montemurlo!».

Oggi 15 luglio quindi si avrà l’opportunità di passeggiare in centro e fare acquisti, riconquistando così, almeno in parte, quella normalità che il Covid ci ha rubato per lunghi mesi. Ascanio Marradi responsabile di Confesercenti per il comune di Montemurlo commenta così: « Il nostro obiettivo è naturalmente quelli di lanciare un segnale positivo e di fiducia alla città e di compiere tutti assieme un altro piccolo passo in avanti verso un ritorno alla piena normalità. Ecco perché, anche grazie alle condizioni climatiche ideali, auspichiamo la presenza di molte persone in città».

