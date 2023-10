montemurlo. RITORNANO I CORSI DI LINGUE STRANIERE: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO

I corsi si svolgeranno in orario serale o in modalità online. Previsto un test d’ingresso per stabilire il livello di conoscenza della lingua

MONTEMURLO. A Montemurlo sono aperte le iscrizioni per i corsi di lingue straniere, inglese, francese, tedesco e spagnolo, promossi dal Comune con la collaborazione dello Studio Blitz di Pistoia. I corsi si svolgeranno da novembre a maggio 2024 con una lezione settimanale della durata di due ore in orario serale (ore 19–21 e 21–23) da concordare con gli iscritti. Il costo del corso di lingua è di euro 232,50 per allievo.

Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di frequenza se l’allievo avrà frequentato almeno il 70% del monte ore previsto. Quest’anno c’è anche la possibilità di attivare corsi online se richiesto dall’utenza. I corsi d’inglese, francese, tedesco e spagnolo sono articolati su cinque livelli di apprendimento, dall’elementare all’avanzato, con insegnanti madrelingua qualificati. È previsto un test d’ingresso per stabilire il livello iniziale. Le iscrizioni si possono fare in presenza alla biblioteca “Della Fonte” (piazza Don Milani, 1- Montemurlo) oggi sabato 14 ottobre dalle ore 10 alle 12.30, mercoledì 18 ottobre dalle ore 17 alle 19 e sabato 21 ottobre dalle 10 alle 12,30; oppure online scrivendo a corsilingue20@gmail.com.

Per maggiori informazioni si può contattare lo Studio Blitz telefono 351 3964387. Infine, lo studio Blitz, in collaborazione con la British School di Pistoia, che è Centro esami Trinity,propone anche quest’anno, alle persone interessate, la possibilità di sostenere a fine corso l’esame “Trinity” al fine di poter conseguire la “certificazione internazionale”, riconosciuta sia a livello universitario, sia scolastico come credito formativo, sia nel mondo del lavoro.

[masi —comune di montemurlo]