montemurlo. SALVATI DUE PICCOLI DI GAZZA LADRA CADUTI DAL NIDO

Cosa fare se si trovano pulcini di avifauna. Il ritrovamento questa mattina nel giardino del centro polifunzionale in piazza donatori di sangue da parte di alcuni dipendenti comunali. I volontari della Vab Montemurlo hanno portato gli uccelli al centro Lipu di Vicchio con il quale il Comune ha una convenzione

MONTEMURLO. Avrebbero avuto poche chance di sopravvivenza senza l’intervento dei volontari della Vab di Montemurlo, i due piccoli di gazza ladra, caduti da un nido, che questa mattina sono stati trovati da alcuni dipendenti comunali nel giardino del centro polifunzionale di piazza Donatori del sangue, temporaneamente sede dell’ufficio tecnico.

Il Comune di Montemurlo fin dal 2021 ha stipulato tre convenzioni per il recupero e la cura di uccelli feriti e altri animali in difficoltà e in particolare per l’avifauna con la Lipu. La foto delle due piccole gazze ladre è stata inviata al numero Whatsapp del Centro rapaci Lipu di Vicchio e, su indicazione dei veterinari, sono stati attivati i volontari della Vab Montemurlo, che hanno recuperato i due volatili e li hanno trasportati all’ospedale per volatili di Vicchio, dove saranno curati e quindi reintrodotti in natura.

«In questo periodo è facile imbattersi in uccelli caduti dal nido — spiega l’assessore all’ambiente Alberto Vignoli — Pratiche errate di soccorso possono danneggiarli, anche compromettendone la possibilità di tornare in natura.

Per questo motivo è sempre importante fare riferimento alla Lipu, mandando una foto dell’animale al numero tel. 347 878197. Saranno poi i veterinari a valutare se attivare l’intervento della Vab e il trasporto nel centro rapaci di Vicchio».

Non sempre infatti un animale che appare in difficoltà va raccolto. In molti casi infatti i giovani pulcini degli uccelli abbandonano spontaneamente il nido prima di imparare a volare ma continuano ad essere accuditi dai genitori, che li alimentano a terra e l’accompagnano nel graduale raggiungimento dell’autonomia. Se invece i volontari Lipu valuteranno che l’animale richiede assistenza veterinaria, saranno attivati i volontari della Vab Montemurlo che si occuperanno del soccorso dell’animale ferito e del suo trasporto al Centro recupero rapaci di Vicchio, un ospedale per gli animali selvatici gestito dalla Lipu e dagli anni Novanta punto di riferimento per tutti i cittadini che intendono prestare soccorso agli animali rinvenuti feriti o in difficoltà.

[comune di montemurlo]