montemurlo. SANZIONI PER PULIZIA STRADE, VERBALI ARCHIVIATI SE IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO È IN QUARANTENA O ISOLAMENTO

La polizia municipale del Comune di Montemurlo spiega la procedura per richiedere l’archiviazione della multa

MONTEMURLO. A Montemurlo niente sanzioni per divieto di sosta per pulizia strade se il proprietario del veicolo non rimosso è in isolamento per Covid – 19 o si trova in quarantena.

Il Comune di Montemurlo, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha adottato una procedura attraverso la quale i cittadini possono richiedere alla Polizia Municipale l’annullamento dei verbali per divieto di sosta.

«Vista la larga diffusione dei contagi delle ultime settimane, abbiamo ritenuto opportuno ricordare ai cittadini che, se si è a casa malati o in isolamento, e quindi non si ha la possibilità di spostare l’auto nel giorno della pulizia strade, non si rischia alcuna sanzione. —spiega il sindaco Simone Calamai — Basterà scrivere alla polizia municipale e dimostrare di essere interessati da un provvedimento della Usl che impedisce di muoversi da casa, per ottenere l’archiviazione del verbale.

Si tratta di una procedura adottata fin dall’inizio della pandemia per non creare ulteriori disagi e problemi alle persone già colpite dal virus».

Il proprietario del veicolo in divieto di sosta per pulizia strade, interessato da provvedimento Asl di quarantena o isolamento, potrà inviare una mail a poliziamunicipale@comune.montemurlo.po.it, dove richiedere l’archiviazione della multa.

Nella mail dovrà essere indicata la targa e il modello del veicolo, l’intestatario, la via o piazza in cui è parcheggiato il veicolo, il numero del verbale ed un recapito telefonico. Inoltre, per ottenere l’archiviazione del verbale è necessario allegare alla richiesta il provvedimento di quarantena e/o isolamento della Asl. [

[masi— comune di montemurlo]