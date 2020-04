montemurlo. SCADE OGGI IL TERMINE PER RICHIERDERE I BUONI SPESA

MONTEMURLO. Sono oltre 400 le domande ricevute dal Comune di Montemurlo per l’erogazione dei buoni spesa per far fronte all’emergenza economica causata dal Coronavirus. Gli uffici comunali sono a lavoro per valutare l’ammissibilità delle richieste e procedere poi all’erogazione del contributo, che è quantificato in base alla composizione del nucleo familiare. La giunta comunale ha fissato per oggi venerdì 17 aprile ore 12,30 il termine ultimo per presentare la richiesta per i buoni spesa, poiché, viste le tante richieste, sono quasi esaurite le risorse (109 mila euro circa) stanziate dal Governo e destinate a Montemurlo per questo fine.

Ad oggi sono già stati erogati 1850 buoni spesa a 125 famiglie per un valore di oltre 37 mila euro. I buoni spesa, distribuiti dalla protezione civile comunale, si posso spendere nei negozi e nei supermercati che hanno dato la disponibilità al Comune ad aderire all’iniziativa. La lista completa (in continuo aggiornamento) si trova sul sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it). Per avere maggiori informazioni sui buoni spesa e per essere supportati nella compilazione del modello di domanda il Comune ha istituito un numero dedicato, tel. 0574-558500 al quale rivolgersi.

« Abbiamo fissato venerdì 17 aprile come termine ultimo per la presentazione delle domande per i buoni spesa. – spiega il sindaco Calamai- Abbiamo ricevuto davvero tante domande e gli uffici hanno già dato risposta a 125 famiglie. In questi giorni andranno avanti le istruttorie per analizzare tutte le domande. Ci ha fatto tanto piacere anche la risposta dei cittadini montemurlesi che hanno risposto con grande generosità all’iniziativa dei buoni spesa donazione, esauriti in molti negozi nel giro di poche ore». Il Comune di Montemurlo, infatti, consapevole che il momento di difficoltà per molte famiglie, non sarà breve, ha dato vita anche all’iniziativa della spesa sospesa.

Nei negozi che accettano i buoni spesa, i cittadini possono acquistare dei buoni donazione del valore di 5 euro. I buoni-donazione acquistati nei vari negozi torneranno al Comune e il loro valore sarà trasformato in nuovi buoni spesa da destinare alle famiglie in difficoltà, soldi che rientreranno di fatto in circolo nel circuito del commercio territoriale.

Il Comune ha disposto anche un conto corrente sul quale poter fare donazioni a favore dei buoni spesa, sul quale ad oggi sono arrivati 550 euro per le famiglie in difficoltà.

Il conto è intestato al Comune di Montemurlo presso Intesa San Paolo Iban: IT 82 H 03069 37979 100000046001, indicare come causale “fondo solidarietà alimentare COVID 19.

[masi —comune montemurlo]