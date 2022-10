montemurlo. SCONTRO TRA MOTO E CICLOMOTORE, FERITO UN TRENTENNE

L’incidente è avvenuto all’intersezione tra via Udine e via Ferrara. Il ferito più grave trasportato in ospedale in codice giallo con lesioni importanti ma non in pericolo di vita

MONTEMURLO. Grave incidente ieri pomeriggio, mercoledì 26 ottobre alle ore 17,40 in via Udine all’intersezione con via Ferrara a Montemurlo.

A scontrarsi sono stati un ciclomotore condotto da un ragazzo di 19 anni di origine cinese, residente a Poggio a Caiano, e una moto condotta da un giovane di 30 anni residente a Prato.

Sembra che l’impatto sia stato causato dal mancato rispetto di una precedenza anche se sono in corso gli accertamenti della polizia municipale di Montemurlo, prontamente intervenuta sul luogo del sinistro per i rilievi.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, che ha riportato lesioni importanti ma non è in pericolo di vita. In un primo momento il ferito più grave è stato soccorso in codice rosso poi declassificato al giallo. Sul posto sono intervenute l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Agliana e la Croce d’oro di Prato che hanno trasportato i due feriti agli ospedali di Pistoia e Prato.

[comune di montemurlo]