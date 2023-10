montemurlo. SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO, COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Per essere inseriti negli Albi le domande vanno presentate all’ufficio elettorale entro il mese di ottobre per i presidenti di seggio ed entro il mese di novembre per gli scrutatori

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che i cittadini iscritti nelle liste elettorali e in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere di essere inseriti nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di presidente o di scrutatore di seggio elettorale.

In particolare, fino al 31 ottobre è possibile presentare domanda per l’iscrizione nell’elenco dei presidenti di seggio, mentre dal 1 ottobre al 30 novembre per essere inseriti nell’elenco degli scrutatori.

Tra i requisiti per presentare domanda è necessario essere in possesso del diploma di scuola media superiore per iscriversi nell’elenco dei presidenti, mentre di quello di scuola media inferiore (oppure scuola dell’obbligo) per iscriversi nell’elenco degli scrutatori.

Non possono fare richiesta coloro che hanno più di 70 anni alla data delle elezioni, sono dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti, sono in servizio presso le Forze Armate, sono medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti, sono segretari comunali o dipendenti comunali addetti a prestare servizio agli uffici elettorali comunali.

I moduli per presentare domanda come presidente di seggio o scrutatore si possono scaricare dal sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) sezione modulistica. Le domande devono essere presentate mediante raccomandata a/r indirizzata al “Servizio elettorale” (via A. Toscanini, 1 – 59013 Montemurlo), oppure preventivamente firmate e scansionate e inviate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it. tramite consegna diretta all’Ufficio protocollo (piazza della Repubblica, 1 – Montemurlo).

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Elettorale al numero telefono 0574558343, 0574558306 oppure allo sportello al cittadino (piazza Don Milani, 3, presso il Centro Giovani ‘“David Sassoli’” dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13).

È importante ricordare che coloro che sono già iscritti, ma che non sono più interessati a prendere parte ai seggi elettorali come presidente e scrutatori, possono richiedere la cancellazione dagli elenchi.

[masi —comune di montemurlo]