montemurlo. SCUOLA DI MUSICA DELLA FILARMONICA VERDI, NUOVI CORSI DI VIOLINO E VIOLA

Le iscrizioni ai vari corsi di strumento sono ancora aperte ed è possibile fare una lezione di prova gratuita

MONTEMURLO. Lo scorso 1 ottobre alla scuola di musica della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemurlo sono ripartiti i corsi di musica. Le iscrizioni sono ancora aperte ed è possibile fare una prova gratuita. Oltre all’insegnamento ormai dei classici strumenti da banda e tradizionali (flauto dolce e traverso, tromba e trombone, clarinetto, sassofono, oboe, corsi di formazione audio-percettiva (ex-solfeggio), propedeutici agli esami di Conservatorio nuovo ordinamento, pianoforte, percussioni, chitarra, basso) e del canto, da quest’anno alla scuola di musica sono attivi anche i corsi di violino e di viola.

L’insegnante che seguirà le due classi è Giacomo Rafanelli, musicista di alto livello, componente dell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dove ha suonato sotto la guida di grandi direttori come Zubin Mehta, Riccardo Muti, Carlo Maria Giulini. Inoltre, ha effettuato tournée, incisioni discografiche e tenuto concerti in tutto il mondo.

Dal 2001 il Comune di Montemurlo contribuisce e supporta le attività didattiche della Scuola di Musica: «La scuola di musica della Verdi è un importante presidio culturale sul territorio. — dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Una bella opportunità per apprendere la musica ma anche per stare insieme e magari per entrare a far parte della banda, una delle più longeve associazioni culturali presenti sul territorio».

Alla scuola di musica, infatti, è attivo anche il “progetto banda”, il corso rivolto ai bambini delle scuole elementari per promuovere e valorizzare gli strumenti e la musica bandistica.

Per maggiori informazioni si può contattare la scuola di musica della Filarmonica telefono 0574/686903 email: info@filarmonicaverdi.it. La segreteria è aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18

[masi —comune di montemurlo]