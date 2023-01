montemurlo. SELEZIONE PUBBLICA PER INTERPRETI DI LINGUA CINESE

Gli incarichi saranno affidati per svolgere servizi in collaborazione con la polizia municipale di Montemurlo. Domande entro il 1 febbraio

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che è aperta una procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione per interpreti di lingua cinese da inserire nei servizi del comando di polizia municipale.

L’incarico sarà svolto personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni fornite dalla polizia municipale. La graduatoria avrà validità di tre anni. Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura ed il curriculum entro il 1 febbraio. Tra i requisiti richiesti i candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, di una perfetta conoscenza, parlata e scritta, delle lingue italiana e cinese e l’eventuale esperienza acquisita nella pubblica amministrazione per i servizi di interprete.

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Comune di Montemurlo e consegnata a mano o per raccomandata a/r all’ufficio protocollo (via Montalese 472 -Montemurlo) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 13,30 e il lunedì il mercoledì anche dalle ore 14,30 alle 17,30, oppure tramite posta certificata all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it.

Gli interessati possono chiedere chiarimenti scrivendo a stefano.melani@comune.montemurlo.po.it.

L’avviso è consultabile all’albo pretorio del Comune di Montemurlo e sul sito internet istituzionale www.comune.montemurlo.po.it, oppure può essere richiesto al comando di polizia municipale (via Toscanini, 25) aperto il lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 18, il martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13, il sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

[masi —comune di montemurlo]