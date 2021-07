montemurlo. SHOPPING SOTTO LE STELLE, STASERA NEGOZI APERTI IN CENTRO

Ritorna l’apertura serale dei negozi a Montemurlo. L’iniziativa è organizzata dalla Confesercenti con il patrocinio del Comune di Montemurlo

MONTEMURLO. A Montemurlo stasera, mercoledì 14 luglio, ritorna Shopping sotto le stelle, la bella iniziativa di promozione del commercio di vicinato promossa da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Montemurlo.

Dalle ore 21 i negozi apriranno in via straordinaria di sera e potrà essere una buona occasione per fare acquisti, approfittando anche dei saldi estivi, che sono partiti lo scorso 5 luglio. Dopo un anno molto difficile, i negozi di Montemurlo quindi ripartono puntando sul territorio, come spiega Silvia Caniglia, presidente della Confesercenti di Montemurlo: «Montemurlo si riaccende nel segno dello shopping e delle passeggiate lungo le strade del centro. Ovviamente l’apertura è per tutti facoltativa, ma il fatto di unire le forze nell’apertura serale ha sempre fatto la differenza, portando nel centro di Montemurlo centinaia e centinaia di persone. Siamo sicuri che anche quest’anno sarà così».

Un momento importante non solo per il commercio ma anche per promuovere la socialità e la convivialità con amici, familiari e parenti. Oltre ai negozi, infatti, l’apertura serale riguarderà anche bar, ristoranti e attività di somministrazione per aperitivi, caffè e cene all’aperto.

«Il tessuto commerciale di vicinato rappresenta una vera ricchezza in termini non solo economici ma anche sociali e di servizio a favore della comunità. — spiega l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero — Per questo motivo il Comune ha sempre sostenuto con forza il commercio di vicinato. Domani sera (stasera per chi legge, ndr), anche se, nel rispetto delle normative anti —Covid, non saranno presenti animazioni, ma è comunque importante esserci e andare in centro a fare acquisti. Un’occasione di socialità e di concreto sostegno ai nostri negozi».

La serata di apertura straordinaria sarà una vera occasione per approfittare delle migliori offerte: «Nonostante le limitazioni anti-contagio non permettano di caratterizzare le serate con i tipici eventi, la presenza dei pubblici esercizi delle rispettive aree permetterà ai frequentatori di vivere un’esperienza completa fra shopping, gusto e convivialità», conclude Caniglia.

