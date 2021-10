montemurlo. SI ASFALTA TUTTA VIA PIER DELLA FRANCESCA

Si tratta di una delle arterie principali di collegamento tra la via Berlinguer e Prato —Galceti. Lavori per 25 mila euro. Via Pier Della Francesca chiusa martedì 12 e mercoledì 13 ottobre

MONTEMURLO. Continua con decisione l’impegno del Comune di Montemurlo sul fronte della manutenzione stradale. Prenderanno il via martedì 12 ottobre i lavori di risanamento stradale in via Pier Della Francesca a Bagnolo, una delle arterie principali di collegamento tra la via Berlinguer e la via Montalese, frequentata da chi si deve recare verso Prato, Galceti o Maliseti o da chi deve raggiungere Montemurlo attraverso la storica direttrice.

I lavori, per un valore complessivo di 25 mila euro, prevedono la completa scarificazione del vecchio asfalto, in molti punti ormai ammalorato anche a causa dell’intenso flusso di traffico, e il rifacimento completo del manto dall’intersezione tra via Berlinguer con la Montalese; inoltre saranno rifatte tutte le intersezioni stradali tra la via Pier Della Francesca e le strade laterali.

I lavori di rifacimento dell’asfalto richiederanno la chiusura della via Pier Della Francesca nei giorni martedì 12 e mercoledì 13 ottobre dalle ore 7 alle ore 18; l’accesso per i residenti sarà sempre garantito. Le deviazioni per il traffico proveniente dalla via Berlinguer saranno indicate sul posto e prevedono la percorrenza della via Bramante per raggiungere quindi la via Montalese.

« La via Pier Della Francesca è una della strade principali del nostro Comune e l’intenso traffico veicolare con il tempo in molti punti ha deteriorato l’asfalto. — spiega il sindaco Simone Calamai — Abbiamo quindi deciso di intervenire in maniera risolutiva, procedendo al risanamento del fondo e rifacendo tutto il manto stradale attraverso la posa di nuovo asfalto. Un intervento programmato per garantire maggiore sicurezza stradale e decoro».

Contestualmente al rifacimento dell’asfalto sarà ridisegnata anche la segnaletica orizzontale su tutta la via Pier Della Francesca: linee di arresto (stop), margine di carreggiata, attraversamenti pedonali, stalli di sosta.

[masi —comune di montemurlo]